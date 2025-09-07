Marinheiro é atropelado por motoqueiro do Exército em desfile de 7 de Setembro

O acidente aconteceu na Avenida Beira Mar, que esteve interditada em decorrência dos desfiles - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em Fortaleza (CE), um motoqueiro do Exército atropelou um militar da Marinha durante o desfile do Exército no 7 de Setembro neste domingo (7/9). Vídeo feito por pedestre mostra momento em que o marinheiro, que fotografava o evento, tenta atravessar a rua correndo e é se choca com o veículo.

O homem que pilotava a moto também era militar e fazia o balizamento da avenida. O impacto fez com que o oficial da Marinha fosse jogado no ar. Ele foi levado pela emergência e está sob cuidados médicos, segundo a 10ª Região Militar. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Em nota enviada ao G1, a Marinha informou que "está prestando todo o apoio necessário ao militar, que também está sendo acompanhado por familiares". "A 10ª RM vai apurar as condições do ocorrido", diz o comunicado.

O acidente ocorreu na Avenida Beira Mar, que está interditada em decorrência dos desfiles. Em publicação, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que conta com 200 agentes para o monitoramento e segurança das vias neste domingo.