Preso líder religioso acusado de abusar de 12 mulheres durante rituais

Foi preso preventivamente um homem de 47 anos, suspeito de abusar sexualmente de 12 mulheres, com idades entre 24 e 42 anos, em Itabira (MG), na Região Central do estado. Ele é um líder religioso e estuprava as vítimas alegando estar incorporado.

A prisão ocorreu nessa terça-feira (9/9), mediante representação do Poder Judiciário. Relatos adquiridos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil no município revelam que o suspeito alegava que a prática sexual traria benefícios espirituais.

Conforme o delegado João Martins Teixeira, os atos eram descritos como “pactos”. Nas ocasiões, as vítimas eram obrigadas a ter relações sexuais com o homem, que também as “untava” nuas com alimentos e prometia curar doenças por meio dos atos sexuais.

O líder religioso é investigado pelos crimes de violação sexual mediante fraude e importunação sexual. A Justiça expediu um mandado de busca e apreensão e dois celulares do suspeito foram apreendidos para ajudar na investigação. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

A religião ou o nome do centro religioso não foram divulgados pela polícia.

Onde denunciar em casos de estupro?