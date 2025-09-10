InícioBrasil
ABUSO MEDIANTE FRAUDE

Preso líder religioso acusado de abusar de 12 mulheres durante rituais

Homem prometia curar doenças por meio de relações sexuais. O caso é investigado em Itabira (MG), na Região Central do estado

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabira - (crédito: Polícia Civil/Divulgação)
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabira - (crédito: Polícia Civil/Divulgação)

Foi preso preventivamente um homem de 47 anos, suspeito de abusar sexualmente de 12 mulheres, com idades entre 24 e 42 anos, em Itabira (MG), na Região Central do estado. Ele é um líder religioso e estuprava as vítimas alegando estar incorporado.

A prisão ocorreu nessa terça-feira (9/9), mediante representação do Poder Judiciário. Relatos adquiridos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil no município revelam que o suspeito alegava que a prática sexual traria benefícios espirituais. 

Conforme o delegado João Martins Teixeira, os atos eram descritos como “pactos”. Nas ocasiões, as vítimas eram obrigadas a ter relações sexuais com o homem, que também as “untava” nuas com alimentos e prometia curar doenças por meio dos atos sexuais.

O líder religioso é investigado pelos crimes de violação sexual mediante fraude e importunação sexual. A Justiça expediu um mandado de busca e apreensão e dois celulares do suspeito foram apreendidos para ajudar na investigação. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A religião ou o nome do centro religioso não foram divulgados pela polícia.

Leia também: Casos de feminicídio no Brasil alcançam o pior índice em 2024

Onde denunciar em casos de estupro?

  • Polícia Militar (Emergência) -  Telefone: 190. Acionar em casos de emergência imediata;

  • Delegacia de Polícia Civil - Procure a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) ou a Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual; 

  • Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher - Atendimento 24h para denúncias de violência contra a mulher; 

  • Disque 100 – Direitos Humanos - Denúncias de violações de direitos humanos, incluindo violência sexual; 

  • Hospitais e Serviços de Saúde - Procure o setor de emergência de hospitais públicos e centros de referência para atendimento médico e coleta de provas.

Saiba Mais

G
G

Giovanna de Souza - Estado de Minas

Por Giovanna de Souza - Estado de Minas
postado em 10/09/2025 11:02
x