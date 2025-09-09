Gatos bicolores têm até 14 de setembro para serem inscritos em concurso de beleza

Os tutores de gatos bicolores têm até este domingo (14/9) para inscrever os felinos na quarta edição do concurso cultural O Gato SRD (sem raça definida) Mais Bonito do Brasil, promovido pela marca Woolie. Para participar, basta publicar uma foto do animal no Instagram, marcar o perfil @woolie.pet, usar a frase “Concurso Cultural - Gato(a) SRD Mais Bonito(a) do Brasil 2025” e manter o perfil aberto.

Cada classe do concurso terá 32 gatos selecionados, que disputam em votações interativas nos stories do Instagram. Os quatro melhores de cada grupo seguem para as oitavas de final, fase que reúne os 16 finalistas.

A edição de 2025 está organizada em quatro categorias de coloração:

Classe A – Monocor: gatos com até 90% do corpo em uma única cor (inscrições finalizadas)

Classe B – Bicolor: duas cores principais bem visíveis (inscrições até 14/9).

Classe C – Tricolor/Escaminha: três ou mais cores mescladas (22 a 28/9).

Classe D – Padrões Especiais: listras, manchas ou outros desenhos diferenciados (6 a 12/10).

As disputas finais ocorrem entre 20 e 27 de outubro, com anúncio do vencedor em 28 de outubro, no Dia do Gato Preto — data escolhida para combater preconceitos e superstições ligadas à cor do animal. O grande campeão receberá certificado, troféu exclusivo e o título de “Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025”.

No ano passado, o frajola Pipo, de 2 anos, conquistou o título após uma edição que reuniu 8 mil inscritos e 500 mil votos.

