Nova diretoria da Anvisa assume com promessa de agilidade e rigor técnico

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) oficializou nesta terça-feira (10/9), em Brasília, a posse de três novos diretores, marcando o início de uma nova fase na condução da autarquia. Leandro Pinheiro Safatle assume a presidência, enquanto Daniela Marreco Cerqueira e Thiago Lopes Cardoso Campos ocupam os lugares deixados por Meiruze Sousa Freitas e Alex Machado Campos.
Os indicados foram sabatinados e aprovados pelo Senado em 19 de agosto e, logo após a posse, participaram da primeira reunião extraordinária da nova diretoria colegiada, na qual definiram a distribuição das funções: Thiago Lopes ficará à frente da Quinta Diretoria e Daniela Marreco da Terceira.
A mudança ocorre em meio a pressões institucionais, intensificadas por críticas públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No fim de agosto, durante a inauguração de uma fábrica farmacêutica em São Paulo, o presidente afirmou que a Anvisa precisa acelerar a análise de novos medicamentos, sugerindo que a lentidão pode afetar a população.
As declarações provocaram reação do então diretor-presidente Antônio Barra Torres, que, em carta aberta, afirmou que a agência enfrenta deficit de pessoal e que os servidores sempre atuaram com responsabilidade, inclusive durante a pandemia, quando muitos arriscaram suas vidas para garantir a continuidade do serviço.
Tom técnico e conciliador
Os novos diretores têm adotado um tom mais técnico e conciliador. Thiago Lopes Cardoso Campos defende ampliar o diálogo com estados, municípios, sociedade civil e servidores, reforçando que estes últimos devem se sentir parte das decisões estratégicas. Ele também ressaltou a qualificação do corpo técnico da Anvisa e a importância de estimular o senso de propósito institucional.
Já Leandro Safatle, ao assumir a presidência, sinalizou que a ciência continuará sendo a base das decisões, com atenção à transparência, ao rigor regulatório e à eficiência nos processos internos.
Com a nova diretoria, a Anvisa pretende fortalecer sua autonomia institucional, acelerando a análise de novos medicamentos e processos regulatórios.
*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
Saiba Mais
- Brasil Preso líder religioso acusado de abusar de 12 mulheres durante rituais
- Brasil Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade; veja Estados afetados
- Brasil Após descarrilamento na Linha 4-Amarela, trens operam com restrições em SP
- Brasil OCDE: 25% dos alunos deixam universidade depois do primeiro ano
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
- Brasil Preso suspeito de furtar dinheiro do dízimo em igrejas mineiras