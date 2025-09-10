Nova diretoria da Anvisa assume com promessa de agilidade e rigor técnico

Mudança ocorre em meio a pressões institucionais, intensificadas por críticas públicas do presidente Lula - (crédito: Gov.br)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) oficializou nesta terça-feira (10/9), em Brasília, a posse de três novos diretores, marcando o início de uma nova fase na condução da autarquia. Leandro Pinheiro Safatle assume a presidência, enquanto Daniela Marreco Cerqueira e Thiago Lopes Cardoso Campos ocupam os lugares deixados por Meiruze Sousa Freitas e Alex Machado Campos.

Os indicados foram sabatinados e aprovados pelo Senado em 19 de agosto e, logo após a posse, participaram da primeira reunião extraordinária da nova diretoria colegiada, na qual definiram a distribuição das funções: Thiago Lopes ficará à frente da Quinta Diretoria e Daniela Marreco da Terceira.

A mudança ocorre em meio a pressões institucionais, intensificadas por críticas públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No fim de agosto, durante a inauguração de uma fábrica farmacêutica em São Paulo, o presidente afirmou que a Anvisa precisa acelerar a análise de novos medicamentos, sugerindo que a lentidão pode afetar a população.

As declarações provocaram reação do então diretor-presidente Antônio Barra Torres, que, em carta aberta, afirmou que a agência enfrenta deficit de pessoal e que os servidores sempre atuaram com responsabilidade, inclusive durante a pandemia, quando muitos arriscaram suas vidas para garantir a continuidade do serviço.

Tom técnico e conciliador

Os novos diretores têm adotado um tom mais técnico e conciliador. Thiago Lopes Cardoso Campos defende ampliar o diálogo com estados, municípios, sociedade civil e servidores, reforçando que estes últimos devem se sentir parte das decisões estratégicas. Ele também ressaltou a qualificação do corpo técnico da Anvisa e a importância de estimular o senso de propósito institucional.

Já Leandro Safatle, ao assumir a presidência, sinalizou que a ciência continuará sendo a base das decisões, com atenção à transparência, ao rigor regulatório e à eficiência nos processos internos.

Com a nova diretoria, a Anvisa pretende fortalecer sua autonomia institucional, acelerando a análise de novos medicamentos e processos regulatórios.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves