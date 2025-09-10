Mulher é presa suspeita de cobrar R$ 300 para apagar fofocas de página

Mulher que cobrava R$ 300 para apagar fofocas de página é presa - (crédito: PCMG/Divulgação)

Por meio da Operação Maledicta Bocca, uma jovem de 21 anos foi presa sob suspeita de extorsão digital em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (10/9).

Segundo informações divulgadas pelo delegado Bruno Vinicius, responsável pelo inquérito, ela administrava uma página de fofocas na internet e cobrava das vítimas cerca de R$ 300 para remover postagens difamatórias contra moradores da cidade. Essas postagens teriam sido publicadas pela própria suspeita. Três vítimas foram identificadas até o momento.

A suspeita é investigada pelos crimes de extorsão, difamação e injúria, praticados em rede social.

"As investigações apontam que a jovem transformou as extorsões em sua principal fonte de renda, prejudicando a vida social das vítimas", declarou o delegado Bruno Vinicius.

As provas contra a suspeita foram reunidas ao longo de 50 dias. "Todas as pessoas que se sentiram lesadas e que efetuaram pagamentos para a remoção de postagens procurem a polícia para registrar boletim de ocorrência", reforçou o delegado.

Além de decretar a prisão preventiva da investigada, atendendo ao pedido da PC, a 1ª Vara Criminal de Conceição das Alagoas também determinou o bloqueio de contas bancárias utilizadas por ela para receber os valores extorquidos.

Houve, ainda, a suspensão, por prazo indeterminado, da página administrada pela investigada. A suspeita foi encaminhada para Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba, a cerca de 60 km de Conceição das Alagoas.