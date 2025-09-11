Juiza reconhece preso em audiência e brinca: "Me ajuda a te ajudar"

Uma audiência de custódia em Inhumas (GO) viralizou nas redes sociais após a juíza Mônica Miranda reconhecer um dos presos que comparecia à sessão. No vídeo, gravado em maio deste ano, a magistrada se surpreende ao ver o réu e comenta: "Você aqui de novo? Ê, menino, se você fosse meu filho… Me ajuda a te ajudar".

O acusado havia sido detido por porte ilegal de arma de fogo. Em outro momento da gravação, a juíza volta a se dirigir a ele, mencionando o advogado de defesa. "Ajuda eu a ajudar o dr. Rodrigo, coitado, que nem consegue dormir mais."

Kaique Carlos Souza Ribeiro, tem duas passagens por homicídio, além de uma por tráfico de drogas. E é suspeito de ser o mandante do assassinato de um homem em uma distribuidora de bebidas, ocorrido em 2024.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) afirmou, em nota ao Correio, que não comenta manifestações de magistrados em processos específicos. O órgão ressaltou que audiências de custódia "não têm por objetivo julgar o mérito da acusação, mas verificar a legalidade da prisão, avaliar eventuais ocorrências de maus-tratos ou tortura e assegurar o respeito aos direitos previstos na legislação".