Empresa esportiva demite funcionário por celebrar morte de Charlie Kirk

Charlie Kirk foi baleado ao falar para uma plateia de centenas de pessoas. - (crédito: Getty Images)

A empresa de quadras de beach tennis Arena RM, em Belo Horizonte, comunicou a demissão de um dos seus funcionários que fez um comentário em uma rede social, celebrando a morte do ativista americano Charlie Kirk. O ativista foi baleado durante um evento no estado americano de Utah, na última quarta-feira (10/09).

O complexo de quadras de beach tennis fica no Bairro Olhos D'água. Na nota oficial divulgada na tarde deste sábado (13/09), a empresa informa que “as opiniões expressas recentemente por um profissional que atuava em nossa instituição, em suas redes sociais, são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição”.

“Temos como compromisso fundamental o respeito, a ética, a valorização da diversidade de opiniões, e acolhimento humano, valores que sempre pautaram a atuação da Arena RM”, complementa a nota.

A empresa ainda argumenta que: “diante da gravidade do ocorrido, comunicamos que o profissional em questão foi desligado de forma definitiva das atividades da arena RM”.

“Reiteramos nosso compromisso com o respeito, a ética, a responsabilidade e a seriedade no cuidado com todos que fazem parte de nossa comunidade”, conclui o comunicado.

Empresa anunciou demissão de funcionário por meio de nota oficial Luiz Ribeiro/reproduçao

Outro caso

O deputado federal Nikolas Ferreira também se envolveu na polêmica e, neste sábado, fez uma postagem em uma rede social, condenando a atitude de um internauta que comentou sobre a morte de Kirk em uma postagem no Instagram, da página “Eventosmoc”, de Montes Claros.

Sobre o militante americano, que era apoiador do presidente Donald Trump, o homem escreveu: “Esse facistinha (sic) só pregava ódio, racismo, preconceito, apoiava o genocídio em Gaza, menos um genocida facista (sic), já vai é tarde”. A mensagem foi apagada e a página dele no Instagram foi desativada.