EUA revogam visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk

Publicação do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, pede registros de postagens para tomada de medidas

A general view of a wreath laid by mourners outside the US Embassy in Pretoria on September 11, 2025 following the fatal shooting of US youth activist and influencer Charlie Kirk while speaking during an event at Utah Valley University in Orem, Utah, United States. US youth activist and influencer Charlie Kirk, a major ally of President Donald Trump, was shot on September 10, 2025 at a US university. Kirk was speaking at an event at Utah Valley University when the attack happened. (Photo by Phill Magakoe / AFP) Caption - (crédito: AFP)
O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, declarou que ordenou ao chefe de Assuntos Consulares o cancelamento do visto do neurocirurgião brasileiro que comemorou o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk. A declaração foi feita no X, em resposta a prints publicados pelo vereador Thiago Medina (PL-PE) no sábado (13/9). 

Na quinta-feira (11/9), Landau fez publicação em que afirma estar “enojado ao ver algumas pessoas nas redes sociais elogiando, racionalizando ou menosprezando o ocorrido” e pede para que usuários mandem publicações do tipo para que a secretaria possa tomar medidas. “Quero ressaltar que estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos em nosso país”, diz a publicação. 

Ao ver o comentário feito pelo médico Ricardo Barbosa, o número dois do Departamento de Estado afirmou que aquele seria a declaração mais assustadora sobre a morte de Kirk que ele teria lido. “Este é um NEUROCIRURGIÃO do Brasil. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua "pontaria impecável", mas também, com precisão cirúrgica, especifica "coluna cervical". Este é um profissional licenciado que fez o Juramento de Hipócrates?”, declara.

“Eu pessoalmente ordenei ao chefe de Assuntos Consulares que revogasse seu visto americano, se ele tivesse um, e que colocasse um alerta nele para garantir que nunca o recebesse”, continua. “Eu também gostaria de pensar que as autoridades brasileiras de licenciamento se interessariam por um neurocirurgião que deseja publicamente a morte de pessoas com cujas opiniões políticas discorda”.

“Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", diz o comentário de Ricardo. 

O vereador Thiago Medina comemorou a resposta de Landau. “Os EUA agora sabem. EU VOU ATÉ O FIM!”, escreveu em postagem fixada no perfl no X. Ele afirmou ainda que o objetivo é fazer com que o médico seja demitido e perca a licença para exercer a profissão. Além desse caso, o político tem se dedicado a expor comentários feitos na internet sobre a morte de Charlie Kirk. 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia repudia médico que celebrou morte de Charlie Kirk

O comentário do neurocirurgião repercutiu após as publicações de Medina e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) se pronunciou sobre o caso. Em nota de repúdio, a organização informou que “não compactua com quaisquer atos que se afastem dos princípios fundamentais da medicina: o cuidado, a preservação da vida e o respeito incondicional à dignidade humana”. O texto afirma ainda que SBN está adotando medidas cabíveis. A Day Clinic Recife, um dos lugares onde o médico atuava, afirmou que o neurocirurgião foi “banido definitivamente” do local. 

Em declaração ao g1, o médico pediu desculpas à família de Kirk e afirmou que recebeu diversas ameaças após o ocorrido. "Trata-se de uma colocação infeliz, fora de contexto e divulgada por pessoas alheias ao meu círculo. Peço desculpas à família enlutada e registro que montagens e sobreposições de imagens distorceram o conteúdo original, em nada condizendo com os princípios que sempre nortearam minha conduta pessoal e profissional: o respeito à vida e à ética", afirmou. 

Após a polêmica, os perfis do médico Ricardo Barbosa nas redes sociais foram desativados. O Correio não conseguiu contato com o neurocirurgião e o espaço está aberto para eventuais manifestações. 

Por Gabriella Braz
postado em 15/09/2025 06:40
