EUA revogam visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, declarou que ordenou ao chefe de Assuntos Consulares o cancelamento do visto do neurocirurgião brasileiro que comemorou o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk. A declaração foi feita no X, em resposta a prints publicados pelo vereador Thiago Medina (PL-PE) no sábado (13/9).

Na quinta-feira (11/9), Landau fez publicação em que afirma estar “enojado ao ver algumas pessoas nas redes sociais elogiando, racionalizando ou menosprezando o ocorrido” e pede para que usuários mandem publicações do tipo para que a secretaria possa tomar medidas. “Quero ressaltar que estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos em nosso país”, diz a publicação.

Ao ver o comentário feito pelo médico Ricardo Barbosa, o número dois do Departamento de Estado afirmou que aquele seria a declaração mais assustadora sobre a morte de Kirk que ele teria lido. “Este é um NEUROCIRURGIÃO do Brasil. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua "pontaria impecável", mas também, com precisão cirúrgica, especifica "coluna cervical". Este é um profissional licenciado que fez o Juramento de Hipócrates?”, declara.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu pessoalmente ordenei ao chefe de Assuntos Consulares que revogasse seu visto americano, se ele tivesse um, e que colocasse um alerta nele para garantir que nunca o recebesse”, continua. “Eu também gostaria de pensar que as autoridades brasileiras de licenciamento se interessariam por um neurocirurgião que deseja publicamente a morte de pessoas com cujas opiniões políticas discorda”.

“Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", diz o comentário de Ricardo.

O vereador Thiago Medina comemorou a resposta de Landau. “Os EUA agora sabem. EU VOU ATÉ O FIM!”, escreveu em postagem fixada no perfl no X. Ele afirmou ainda que o objetivo é fazer com que o médico seja demitido e perca a licença para exercer a profissão. Além desse caso, o político tem se dedicado a expor comentários feitos na internet sobre a morte de Charlie Kirk.

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia repudia médico que celebrou morte de Charlie Kirk

O comentário do neurocirurgião repercutiu após as publicações de Medina e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) se pronunciou sobre o caso. Em nota de repúdio, a organização informou que “não compactua com quaisquer atos que se afastem dos princípios fundamentais da medicina: o cuidado, a preservação da vida e o respeito incondicional à dignidade humana”. O texto afirma ainda que SBN está adotando medidas cabíveis. A Day Clinic Recife, um dos lugares onde o médico atuava, afirmou que o neurocirurgião foi “banido definitivamente” do local.

Em declaração ao g1, o médico pediu desculpas à família de Kirk e afirmou que recebeu diversas ameaças após o ocorrido. "Trata-se de uma colocação infeliz, fora de contexto e divulgada por pessoas alheias ao meu círculo. Peço desculpas à família enlutada e registro que montagens e sobreposições de imagens distorceram o conteúdo original, em nada condizendo com os princípios que sempre nortearam minha conduta pessoal e profissional: o respeito à vida e à ética", afirmou.

Após a polêmica, os perfis do médico Ricardo Barbosa nas redes sociais foram desativados. O Correio não conseguiu contato com o neurocirurgião e o espaço está aberto para eventuais manifestações.