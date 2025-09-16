Saiba quem foi Ruy Ferraz, ex-delegado-geral assassinado em emboscada

Enquanto esteve à frente da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz investigou as atividades do PCC - (crédito: Divulgação Secretaria de Administração de Praia Grande)

Ruy Ferraz Fontes, 63 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira (15/9), enquanto dirigia em Praia Grande, no litoral paulista. O ex-delegado-geral de São Paulo ficou conhecido como um dos primeiros à investigar o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Delegado de polícia durante mais de 40 anos, Ruy chegou a comandar divisões como o Departamento de Investigações sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ele também foi professor Assistente de Criminologia e Direito Processual Penal da Universidade Anhanguera e professor de Investigação Policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em 2023, Ruy, então aposentado, assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande, seu último cargo.

Entre 2012 e 2023, o ex-delegado-geral sofreu quatro tentativas de assalto em São Paulo. Em três ocasiões, Ruy trocou tiros com os assaltantes.

Em 2019, um plano de execução de autoridades da Polícia Civil de São Paulo foi descoberto pelo Deic. O nome de Ruy Barbosa constava na lista de pessoas a serem atacadas por uma célula do PCC, conhecida como Bonde dos 14.

A investigação apontou que, à época, Décio Gouveia Luiz, o Décio Português — homem de confiança de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, considerado o líder máximo do PCC — foi o responsável pela ordem para matar Ruy e outros dois investigadores da polícia.

A relação de Ruy Ferraz com o PCC é longa. Considerado um dos pioneiros nas investigações sobre a facção, ele detalhou o nível de organização do grupo criminoso durante a CPI do Tráfico de Armas, em 2006.

No depoimento prestado à Comissão, Ruy explicou como a descoberta de centrais telefônicas da facção em 2000 o levou a investigar mais a fundo as atividades do PCC. As investigações renderam as prisões dos primeiros chefes do grupo.