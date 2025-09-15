Ex-delegado-geral da Polícia Civil é assassinado a tiros no litoral de São Paulo

Vídeo flagrou o momento do crime - (crédito: Reprodução Praia Grande Mil Grau)

O ex-delegado-geral de São Paulo e secretário de Administração de Praia Grande, no litoral paulista, Ruy Ferraz Fontes, foi assassinado na noite desta segunda-feira (15/9). Segundo a Polícia Militar, homens armados atacaram o carro dirigido pela vítima.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o carro em que Ruy Ferraz estava colide com um ônibus e capota. No instante seguinte, uma SUV preta para ao lado do ônibus e três homens armados com fuzis que se dirigem até o acidente e disparam contra o ex-delegado, fugindo em seguida.

O crime ocorreu na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, por volta das 18h, no bairro Nova Mirim, perto do Fórum. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso.

Ruy Ferraz, de 63 anos, atuou no combate ao crime organizado durante mais de 40 anos na Polícia Civil e foi um dos pioneiros nas investigações contra o PCC.

Entre as divisões comandadas pelo ex-delegado, estão o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) emitiu uma nota sobre o caso. Leia:



"A Secretaria da Segurança Pública lamenta, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta -feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim.

Policiais militares atenderam rapidamente à ocorrência e localizaram o veículo utilizado pelos criminosos. A cena foi preservada para a realização da perícia, e o caso está sendo registrado na Polícia Civil. Equipes estão em campo, realizando diligências e utilizando ferramentas de inteligência para identificar, prender e responsabilizar os envolvidos".