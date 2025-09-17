WhatsApp Web e Instagram caem nesta quarta; internautas reclamam

O sistema começou a normalizar a partir das 12h15 - (crédito: Alexander Shatov/Unsplash)

Duas das plataformas mais utilizadas pelos brasileiros ficaram fora do ar na tarde desta quarta-feira (17/9). Tanto o WhatsApp Web quanto o Instagram, ambos da Meta, caíram e deixaram milhares de usuários na mão.

As informações de problemas no WhatsApp Web no site Downdetector, especializado em monitorar problemas na internet, dispararam a partir das 11h58, com o pico de 755 reclamações por minuto. Em relação ao Instagram, o pico foi às 12h06, com 219 reclamações.

Problemas registrados no site Downdetector sobre o WhatsApp (foto: Reprodução)

Problemas registrados no site Downdetector sobre o Instagram (foto: Reprodução)

Meu whatsapp web não ta funcionando, tá aparecendo WhatsApp Error — Geovanne (@carva1ho) September 17, 2025

whatsapp web caindo e eu achando q era internet caindo — Fewy (@renanbjf) September 17, 2025

Facebook web, Whatsapp Web cairam... #MetaOff — Fernando Gonçalves (@fgoncalvesrj) September 17, 2025

mas q porra do nada o whatsapp web parou de funcionar o caralho — th (@borgestthiago) September 17, 2025

Mané, o Instagram e o WhatsApp caiu e eu achando que era minha internet, toda vez isso ???????? — Ketelly (@Hemeketelly) September 17, 2025

cortaram o fio que liga o whatsapp , facebook e instagram de novo pic.twitter.com/SaiIix4mfo — dressa (@crudedrwng) September 17, 2025

O sistema começou a normalizar a partir das 12h15, mas as instabilidades ainda persistem. A Meta não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.



