WhatsApp Web e Instagram caem nesta quarta; internautas reclamam

As informações de problemas no site Downdetector dispararam a partir das 11h58, com o pico de 755 reclamações por minuto

O sistema começou a normalizar a partir das 12h15 - (crédito: Alexander Shatov/Unsplash)
O sistema começou a normalizar a partir das 12h15

Duas das plataformas mais utilizadas pelos brasileiros ficaram fora do ar na tarde desta quarta-feira (17/9). Tanto o WhatsApp Web quanto o Instagram, ambos da Meta, caíram e deixaram milhares de usuários na mão.

As informações de problemas no WhatsApp Web no site Downdetector, especializado em monitorar problemas na internet, dispararam a partir das 11h58, com o pico de 755 reclamações por minuto. Em relação ao Instagram, o pico foi às 12h06, com 219 reclamações.

Problemas registrados no site Downdetector sobre o WhatsApp
Problemas registrados no site Downdetector sobre o WhatsApp

Problemas registrados no site Downdetector sobre o Instagram
Problemas registrados no site Downdetector sobre o Instagram

O sistema começou a normalizar a partir das 12h15, mas as instabilidades ainda persistem. A Meta não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.

postado em 17/09/2025 12:17 / atualizado em 17/09/2025 12:37
