WhatsApp Web e Instagram caem nesta quarta; internautas reclamam

Duas das plataformas mais utilizadas pelos brasileiros ficaram fora do ar na tarde desta quarta-feira (17/9). Tanto o WhatsApp Web quanto o Instagram, ambos da Meta, caíram e deixaram milhares de usuários na mão.
As informações de problemas no WhatsApp Web no site Downdetector, especializado em monitorar problemas na internet, dispararam a partir das 11h58, com o pico de 755 reclamações por minuto. Em relação ao Instagram, o pico foi às 12h06, com 219 reclamações.
Meu whatsapp web não ta funcionando, tá aparecendo WhatsApp Error— Geovanne (@carva1ho) September 17, 2025
whatsapp web caindo e eu achando q era internet caindo— Fewy (@renanbjf) September 17, 2025
Facebook web, Whatsapp Web cairam... #MetaOff— Fernando Gonçalves (@fgoncalvesrj) September 17, 2025
mas q porra do nada o whatsapp web parou de funcionar o caralho— th (@borgestthiago) September 17, 2025
WhatsApp Web foi ZUCKADO. pic.twitter.com/E9EUt6bjEV— rodrigo (@rodpiana) September 17, 2025
Mané, o Instagram e o WhatsApp caiu e eu achando que era minha internet, toda vez isso ????????— Ketelly (@Hemeketelly) September 17, 2025
cortaram o fio que liga o whatsapp , facebook e instagram de novo pic.twitter.com/SaiIix4mfo— dressa (@crudedrwng) September 17, 2025
O sistema começou a normalizar a partir das 12h15, mas as instabilidades ainda persistem. A Meta não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.
