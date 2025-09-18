Mulher morre após complicações por aplicação de hidrogel no glúteo

Jamili Carvalho Oliveira, de 35 anos, morreu após aplicação de hidrogel no glúteo em São Vicente, no litoral de São Paulo. - (crédito: Reprodução/TV Record)

Jamili Carvalho Oliveira, de 35 anos, morreu após passar por um procedimento nos glúteos com hidrogel realizado em São Vicente, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte suspeita na delegacia da cidade.

Segundo informações do portal g1, Jamili faleceu na madrugada do último sábado (13), após permanecer internada por vários dias no Hospital do Vicentino. A suspeita clínica é de sepse de foco cutâneo — um tipo de infecção que começa na pele e pode desencadear uma resposta inflamatória generalizada no organismo.

O boletim de ocorrência, ao qual o g1 teve acesso, foi registrado por uma tia da vítima. De acordo com o relato, o procedimento estético foi realizado em 15 de agosto. Dias depois, em 26 do mesmo mês, Jamili sofreu um mal súbito e precisou ser levada ao pronto-socorro, onde permaneceu internada devido a complicações infecciosas.

Ainda segundo o g1, as investigações preliminares da Polícia Civil indicam que o procedimento foi realizado em um local clandestino, sem qualquer tipo de autorização sanitária. A corporação trabalha para identificar a suposta responsável pelo procedimento, cuja identidade e localização ainda não foram divulgadas oficialmente.

A reportagem do Correio entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente e, até o momento, não obteve resposta. Novas informações serão acrescentadas assim que houver posicionamento oficial.