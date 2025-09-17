Licença-maternidade poderá ser estendida por internação de bebês

Texto previa o benefício só para prematuros, mas a mudança estende a regra a qualquer recém-nascido internado - (crédito: Lisa Fotios pexels)

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (17/9) o Projeto de Lei 1.648/2020, que permite prorrogar a licença e o salário-maternidade quando o recém-nascido precisar de internação hospitalar após o parto.

De autoria do senador Confúcio Moura (MDB–RO), a proposta foi alterada pelo relator, senador Sérgio Moro (União–PR). O texto original previa o benefício apenas para bebês prematuros, mas a mudança amplia a regra para qualquer recém-nascido hospitalizado, independentemente da idade gestacional.

A ampliação será proporcional ao tempo de internação e passará a integrar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei de Benefícios da Previdência Social. Segundo o relatório, a medida evita distinções entre condições clínicas e garante às mães mais tempo de convívio em situações que exigem cuidados intensivos.

A presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos–DF), manifestou apoio à mudança. Segundo ela, há casos em que a criança, mesmo nascida a termo, permanece internada por longos períodos devido a complicações de saúde, e a presença materna é essencial após a alta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto segue agora para análise terminativa na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde será analisado em caráter terminativo.

* Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

Saiba Mais Brasil ONU aumenta verba para hospedar países em Belém na COP30

ONU aumenta verba para hospedar países em Belém na COP30 Brasil Vivo sob um decreto de morte do PCC que não tem volta, diz Lincoln Gakiya, que investiga a facção há 20 anos

Vivo sob um decreto de morte do PCC que não tem volta, diz Lincoln Gakiya, que investiga a facção há 20 anos Brasil Dois casos de sexo ao ar livre chamam atenção em praias de João Pessoa

Dois casos de sexo ao ar livre chamam atenção em praias de João Pessoa Brasil WhatsApp Web e Instagram caem nesta quarta; internautas reclamam

WhatsApp Web e Instagram caem nesta quarta; internautas reclamam Brasil Câmara debate saúde da mulher e câncer ginecológico

Câmara debate saúde da mulher e câncer ginecológico Brasil Onças-pintadas trigêmeas são registradas em Parque Nacional pela primeira vez