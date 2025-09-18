Oito homens armados invadem hospital para acerto de contas com paciente

Oito homens armados invadiram durante a madrugada desta quinta-feira (18/9) o Hospital Municipal Pedro II, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos teriam ido ao local executar um homem que estava internado.

O paciente de 31 anos havia sofrido uma tentativa de homicídio na tarde de quarta-feira (17/9). Ele foi surpreendido em uma emboscada, chegou a levar nove tiros, mas conseguiu ser socorrido a tempo. Os policiais apontaram que a vítima é testemunha de outros crimes, fato que pode ser a motivação do ocorrido.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou em entrevista ao g1, que os homens chegaram ao local por volta das 2h30 e renderam os seguranças no estacionamento do hospital e se dirigiram até o centro cirúrgico. Os homens não o encontraram já havia sido transferido para a enfermaria.

Em imagens de uma câmera de segurança é possível ver que um dos criminosos usava uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), da Polícia Civil. A divisão informou que o uniforme é falso.

Durante a invasão o local foi tomado por pânico, pacientes em estado grave eram atendidos no horário do ataque. “Operações estavam acontecendo no momento, profissionais estavam fazendo transporte de bolsas de sangue e foram impedidos de fazer esse trabalho” declarou o Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro Daniel Soranz.

Soranz também disse que episódios de violência em hospitais têm se tornado cada vez mais comuns na cidade. “É uma situação que está acontecendo cada vez mais, de forma mais frequente. Este ano, tivemos que suspender o funcionamento de unidades 516 vezes por motivos de segurança, por invasão ou por risco.” pontuou.

Já o secretário estadual de Segurança, Victor Santos, discordou da afirmação de Soranz sobre o número de suspensões e chegou a chamar o Secretário de Saúde de mentiroso. “O secretário Soranz é um mentiroso ao falar que a segurança pública do Rio de Janeiro está um caos. Ele dizer ao vivo que existem 516 ocorrências envolvendo hospitais em segurança pública, isso é uma mentira” rebateu o secretário Santos.

