Ato contra a PEC da Blindagem e anistia tem bandeira gigante do Brasil em SP

A manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia que tomou diversas capitais do Brasil neste domingo (21/9) também encheu a Avenida Paulista, importante via no centro de São Paulo. Na ocasião, manifestantes abriram uma bandeira gigante do Brasil com a inscrição "sem anistia".
- Leia também: Contra PEC da Blindagem e anistia, manifestação na Esplanada tem boneco de Bolsonaro e discurso de Dirceu
A figura verde e amarela foi aberta peto do Museu de Arte de São Paulo. Foi no mesmo lugar que manifestantes pró-Bolsonaro abriram uma bandeira dos Estados Unidos no ato de 7 de setembro a favor do ex-presidente.
Manifestação em Brasília
Na capital do país, a concentração ocorreu por volta das 10h na praça em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.
Líderes de partidos e movimentos de esquerda discursaram em um trio elétrico debaixo de um dia de sol forte na capital federal. Havia diversas bandeiras de sindicatos e agremiações políticas, além de faixas em comemoração à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Um boneco inflável ironizando a imagem do ex-presidente também foi levantado pelos manifestantes no local. Além dos cartazes em protesto aos projetos em pauta no Congresso Nacional, também havia faixas que defendiam o fim da escala 6x1 e a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas que recebem até R$ 5 mil por mês.
No palanque, figuras públicas do campo progressista estiveram presentes, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-governador do Distrito Federal e deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o deputado distrital Fábio Felix (Psol), que foi um dos líderes que convocou os atos em Brasília para este domingo, por meio das redes sociais.
Saiba Mais
Ronayre NunesSubeditor
Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.