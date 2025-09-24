Caminhão fica destruído após ser atingido por trem no RS

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão foi atingido por um trem enquanto atravessava os trilhos. O caso ocorreu na cidade de Vassouras no Rio Grande do Sul, durante a tarde da última terça-feira (23/9).

No vídeo é possível ver o momento em que o caminhão tenta atravessar a linha férrea e é atingido bem no meio por um trem de carga. Além disso, antes da colisão, é possível ouvir o apito do trem, que acionou a buzina para tentar avisar o caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dentro do caminhão haviam dois homens. O veículo foi arrastado por cerca de 50 metros. Os ocupantes do caminhão foram levados para o Hospital da Casa de Caridade Santa Rita, onde foram atendidos e receberam alta.

A empresa MRS Logística, responsável pelos cuidados na rodovia, reforçou sobre os cuidados necessários ao se aproximar das linhas de trem. "Parar, olhar para ambos os lados e escutar, antes de atravessar a ferrovia, são atitudes fundamentais” , declarou a empresa.

A MRS logística também informou que o maquinista seguiu os procedimentos de segurança como o previsto, utilizando os avisos sonoros e o freio de emergência. Devido ao tamanho e peso do trem, não foi possível parar a tempo.