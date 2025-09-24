Quem era Rubens Crispim Jr., cineasta que morreu em acidente aéreo

O documentarista Rubens Crispim Jr., de 46 anos, é uma das quatro vítimas do acidente aéreo ocorrido na noite de terça-feira (23/9), em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O avião de pequeno porte caiu próximo à Fazenda Barra Mansa e explodiu ao atingir o solo, deixando todos os ocupantes carbonizados. Além de Rubens, morreram o cineasta Luiz Fernando Ferraz, o arquiteto chinês Kongjian Yu e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

Rubens nasceu e vivia em São Paulo, onde construiu uma carreira sólida no audiovisual ao longo de mais de duas décadas. Formado em Artes Plásticas pela ECA-USP em 2002, ele se destacou como diretor, documentarista, produtor independente e diretor de fotografia. Em 2006, ganhou projeção ao vencer o reality show Projeto 48, do canal TNT, com o curta Os 400 golpes, exibido em toda a América Latina. Nos anos seguintes, trabalhou em diferentes produtoras e canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 01, TV Globo, TV Cultura e a plataforma de streaming Cultura em Casa.

Fundador da produtora Poseídos, especializada em filmes de arte, Rubens dividia a administração da empresa desde 2017 com a esposa, a também cineasta Heloisa Faria. Pela Poseídos, dirigiu documentários, séries, fashion-films e projetos autorais. Seu longa-metragem mais recente, O Bixiga é Nosso!, produzido por Luiz Ferraz, venceu o prêmio de Melhor Filme pelo Público na Mostra Competitiva Territórios e Memórias, dentro da Mostra Ecofalante 2024.

O documentário retrata o bairro paulistano do Bixiga e os desafios de preservá-lo como patrimônio histórico. Rubens também acompanhou a banda Bixiga 70 em turnês pelo Brasil e exterior, experiência que resultou no filme Segue o Baile – Bixiga 70, exibido em festivais como IN-Edit Brasil 2019 e Mimo Festival, hoje disponível no Canal Brasil, Now e Amazon Prime.

Entre 2019 e 2023, o cineasta atuou como coordenador do departamento de audiovisual da Amigos da Arte, Organização Social responsável por milhares de atividades culturais no estado de São Paulo. A partir de 2021, também dirigiu e fotografou documentários das exposições da Pinacoteca de São Paulo, reforçando seu compromisso em registrar e difundir a produção artística brasileira.