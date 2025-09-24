MultiRio lança projeto que promove educação digital de crianças e adolescentes

A MultiRio lançou, nesta quarta-feira (24/9), o projeto Entre Mídias, responsável por fomentar a educação midiática com base nos direitos de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A iniciativa, realizada em formato multimídia, reunirá audiovisual, documentários, podcasts e outros materiais de referência. Ainda terá como objetivo apoiar famílias e escolas a desenvolver costumes responsáveis e inclusivos nas redes.
O conteúdo está disponível de forma online, através deste endereço.
A iniciativa, que traz especialistas para tocar as discussões, abordará temáticas como saúde mental, diversidade, publicidade infantil, letramento midiático e desigualdade de acesso à internet. Dois pilares principais formarão o projeto: a proteção e a participação de crianças e adolescentes no meio digital.
"O Entre Mídias foi desenvolvido com o propósito de mostrar que proteger crianças e adolescentes é fundamental, mas também é preciso garantir sua participação crítica e criativa nesse ambiente", disse Maíra Moraes, diretora-presidente da MultiRio.
"O objetivo é que esse debate inspire mudanças na forma como lidamos com a presença da mídia na vida das novas gerações, e esse é justamente um dos papéis da MultiRio: desenvolver iniciativas que apoiem escolas, famílias e instituições nesse processo”, completou.
