Suspeito de ataque em escola de Sobral é preso nesta sexta

Um homem foi preso nesta sexta-feira (26/9) sob suspeita de envolvimento no ataque a tiros ocorrido na Escola de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral, no Ceará. Essa é a primeira detenção relacionada ao ataque que resultou na morte de dois estudantes e deixou outros três feridos ontem (25).

O crime ocorreu durante o intervalo das aulas, no estacionamento da escola. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens armados invadiram o local e atiraram contra os alunos. As aulas foram suspensas temporariamente após o episódio.

A Secretaria da Segurança Pública informou que ainda não está esclarecida a participação do detido no crime, se como um dos autores dos disparos ou em outra função. Duas mulheres, companheira e irmã do suspeito, também foram conduzidas à Delegacia Regional de Sobral por suspeita de ligação com o ataque.

Em coletiva, o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, informou que a “Polícia Militar apreendeu armas de fogo, uma delas de calibre semelhante às cápsulas encontradas no local”. Ainda segundo ele, "a Polícia Civil segue em diligências para identificar e prender todos os envolvidos".

Entenda o caso

O ataque ocorreu na manhã de quinta-feira (25/9), durante o recreio, no estacionamento da Escola de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral, região norte do Ceará. Dois adolescentes foram mortos: Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 17 anos, e Luis Claudio Sousa Oliveira Filho, 16 anos.

Outros três estudantes ficaram feridos. Dois deles já receberam alta, e um permanece hospitalizado. O secretário de Segurança revelou que um dos sobreviventes responde por atos infracionais análogos a homicídio, roubo, porte ilegal de arma e dano.

A direção da escola divulgou nota de pesar: “Lamentamos, com imensa tristeza, o falecimento dos estudantes e nos unimos em apoio às famílias, amigos, colegas, educadores e demais membros da comunidade. Aos estudantes feridos, estamos torcendo pela pronta recuperação e reafirmamos nosso amparo a todos os afetados”.

