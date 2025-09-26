Polícia Civil de SP faz operação contra grupo que roubava residências no estado

A investigação policial indicou que o grupo criminoso agia com extrema violência e utilizava armas de fogo durante os assaltos - (crédito: Governo de São Paulo/Divulgação)

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta sexta-feira (26/9) contra o crime organizado, mirando uma quadrilha especializada em roubos a residências e mansões. A ação mobilizou mais de 80 policiais e quatro delegados e foi conduzida por policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Garra/Dope), atuando em apoio à Delegacia Seccional de Itapetininga.



No total, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um dos dois mandados de prisão emitidos, em endereços da Zona Oeste da capital, incluindo as comunidades Sapê, Vila Dalva, São Remo e Jardim Jaqueline, além de locais no interior do estado.

Um suspeito foi preso por envolvimento nos roubos a residências e mansões na região de Itapetininga. O outro suspeito com mandado de prisão segue foragido e procurado pelas autoridades. Adicionalmente, um homem foi detido pela polícia para averiguação. Os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades.

A investigação policial indicou que o grupo criminoso agia com extrema violência e utilizava armas de fogo durante os assaltos. Durante a operação, celulares foram apreendidos pela polícia e serão submetidos à perícia.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

