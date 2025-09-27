Vídeo: Duas crianças morrem atropeladas durante festa de Cosme e Damião

Na manhã deste sábado (27/9), por volta das 9h16, duas crianças de 5 e 6 anos morreram após serem atropeladas por um caminhão carregado de cerveja. O acidente foi na Rua 3 do bairro Redenção, próximo ao Filipinho, em São Luís. As vítimas aguardavam em uma fila para receber doces e bombons durante a tradicional celebração de São Cosme e Damião.

Imagens de uma câmera de segurança do local mostram quando o caminhão tenta subir uma ladeira, mas não consegue, perde o controle e atropela as crianças.

Segundo informações da polícia ao portal g1, uma delas morreu ainda no local. Enquanto a outra, foi socorrida às pressas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao hospital, mas também não resistiu. O motorista do caminhão foi preso.

