InícioBrasil
MARANHÃO

Vídeo: Duas crianças morrem atropeladas durante festa de Cosme e Damião

As vítimas, que tinham 5 e 6 anos, estavam esperando na fila de doces quando foram atingidas por caminhão desgovernado

O motorista do caminhão foi preso - (crédito: Reprodução)
O motorista do caminhão foi preso - (crédito: Reprodução)

Na manhã deste sábado (27/9), por volta das 9h16, duas crianças de 5 e 6 anos morreram após serem atropeladas por um caminhão carregado de cerveja. O acidente foi na Rua 3 do bairro Redenção, próximo ao Filipinho, em São Luís. As vítimas aguardavam em uma fila para receber doces e bombons durante a tradicional celebração de São Cosme e Damião.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Imagens de uma câmera de segurança do local mostram quando o caminhão tenta subir uma ladeira, mas não consegue, perde o controle e atropela as crianças.

Segundo informações da polícia ao portal g1, uma delas morreu ainda no local. Enquanto a outra, foi socorrida às pressas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao hospital, mas também não resistiu. O motorista do caminhão foi preso.

O Correio tentou contato com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Prefeitura do estado. O espaço segue aberto para manifestações

 

Saiba Mais

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 27/09/2025 16:04
x