Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (27/9), seis loterias: os concursos 2920 da Mega-Sena; o 6838 da Quina; o 3498 da Lotofácil; 289 da +Milionária; o 2300 da Timemania e o 1121 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 165 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12-16-23-29-37-38. Os trevos sorteados foram: 3-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-16-17-23-24-26-30. O mês da sorte é 08, agosto.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 80 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08-12-16-19-31-58.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 31-33-50-70-77.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 29 milhões apresentou o seguinte resultado: 03-12-49-63-70-71-78. O time do coração é o 70, São José (RS).

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-04-05-07-08-09-15-16-17-19-21-22-24-.

Confira o sorteio na íntegra: