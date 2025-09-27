InícioBrasil
EMERGÊNCIA

Médico a bordo: Ministro da Saúde socorre passageira em voo Brasília-Rio

Alexandre Padilha atuou rapidamente ao ouvir pedidos de socorro do marido de uma passageira. "Ministro da Saúde, mas, sempre, acima de tudo, médico"

Alexandre Padilha atende passageira com hipoglicemia durante voo de Brasília ao Rio de Janeiro - (crédito: Material cedido ao Correio)
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, precisou intervir em uma situação de emergência durante um voo prestes a decolar de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. Segundo o Ministério, pouco antes da decolagem no aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, uma passageira desmaiou. O marido da mulher pediu ajuda, e Padilha, que é médico, prontamente atendeu à ocorrência.

O quadro foi rapidamente identificado por Padilha como hipoglicemia. Com a cabine ainda em movimentação, a equipe de bordo seguiu as orientações de segurança enquanto o ministro monitorava a paciente. Conforme apurou o Correio, Padilha permaneceu ao lado da passageira durante todo o voo até a capital fluminense. 

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que Padilha se aproxima da passageira e acompanha sua recuperação. Após a estabilização, a aeronave seguiu viagem sem novas intercorrências. Confira: 

No Instagram, Padilha comentou o ocorrido: "Ministro da Saúde, mas, sempre, acima de tudo, médico. Dentro do avião tive que salvar uma pessoa. Como um profissional da saúde me prontifiquei na hora. A gente não escolha a hora para estar junto das pessoas, salvando vidas. O tempo todo cuidando da população."

Agenda do Ministro da Saúde

Padilha, estava no voo rumo ao Rio de Janeiro para cumprir uma série de compromissos oficiais na capital fluminense e na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Neste sábado (27/9), o ministro participa da reabertura do Centro de Tratamento de Queimados, do serviço de ortopedia e da cozinha do Hospital Federal do Andaraí, que estavam fechados há mais de dez anos.

Ele também visita a nova emergência, a enfermaria, o ambulatório e outras obras em andamento, dentro do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais, iniciativa que busca ampliar o atendimento especializado e reduzir o tempo de espera por cirurgias na rede federal de saúde, em conjunto com o programa Agora Tem Especialistas.

Além disso, Padilha anuncia investimentos no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse) e segue ao Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, encerrando a agenda com visita ao Centro de Diagnóstico Rio Imagem Baixada.

Bianca Lucca

Por Bianca Lucca
27/09/2025
