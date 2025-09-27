Médico a bordo: Ministro da Saúde socorre passageira em voo Brasília-Rio

Alexandre Padilha atende passageira com hipoglicemia durante voo de Brasília ao Rio de Janeiro - (crédito: Material cedido ao Correio)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, precisou intervir em uma situação de emergência durante um voo prestes a decolar de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. Segundo o Ministério, pouco antes da decolagem no aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, uma passageira desmaiou. O marido da mulher pediu ajuda, e Padilha, que é médico, prontamente atendeu à ocorrência.

O quadro foi rapidamente identificado por Padilha como hipoglicemia. Com a cabine ainda em movimentação, a equipe de bordo seguiu as orientações de segurança enquanto o ministro monitorava a paciente. Conforme apurou o Correio, Padilha permaneceu ao lado da passageira durante todo o voo até a capital fluminense.

Leia também: Padilha divulga novas camisinhas do SUS em vídeo inspirado em Taylor Swift

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que Padilha se aproxima da passageira e acompanha sua recuperação. Após a estabilização, a aeronave seguiu viagem sem novas intercorrências. Confira:

No Instagram, Padilha comentou o ocorrido: "Ministro da Saúde, mas, sempre, acima de tudo, médico. Dentro do avião tive que salvar uma pessoa. Como um profissional da saúde me prontifiquei na hora. A gente não escolha a hora para estar junto das pessoas, salvando vidas. O tempo todo cuidando da população."

Agenda do Ministro da Saúde

Padilha, estava no voo rumo ao Rio de Janeiro para cumprir uma série de compromissos oficiais na capital fluminense e na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Neste sábado (27/9), o ministro participa da reabertura do Centro de Tratamento de Queimados, do serviço de ortopedia e da cozinha do Hospital Federal do Andaraí, que estavam fechados há mais de dez anos.

Leia também: Padilha desiste de viagem à ONU por restrições impostas pelos EUA

Ele também visita a nova emergência, a enfermaria, o ambulatório e outras obras em andamento, dentro do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais, iniciativa que busca ampliar o atendimento especializado e reduzir o tempo de espera por cirurgias na rede federal de saúde, em conjunto com o programa Agora Tem Especialistas.

Além disso, Padilha anuncia investimentos no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse) e segue ao Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, encerrando a agenda com visita ao Centro de Diagnóstico Rio Imagem Baixada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular