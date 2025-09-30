Pesquisa revela que 15% das brasileiras já foram vítimas de estupro

Pesquisa mostra que 1 em cada 7 mulheres brasileiras já sofreu estupro, e a maioria dos casos ocorreu na infância - (crédito: Freepik)

Uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva revela que 15% das mulheres brasileiras afirmam ter sido vítimas de estupro. Entre elas, 12% relatam que a violência ocorreu antes dos 13 anos e 57% nunca contaram a ninguém. O levantamento mostra ainda que 8% dessas mulheres engravidaram em decorrência do abuso.

Seis em cada dez brasileiros conhecem uma mulher que sofreu abuso sexual na infância, e 22% têm conhecimento de casos em que a violência resultou em gravidez. “A maioria dos estupros ocorre dentro de casa e é cometido por um parente ou conhecido. Muitas vezes, a família não quer enxergar e muito menos denunciar o agressor. Assim, se a menina rompe o silêncio, dizem que ela está inventando, enquanto o agressor nega ou culpa a criança”, explica Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão.

O estudo também aborda aborto legal: 70% das mulheres entrevistadas defendem a possibilidade de interromper a gestação resultante de estupro. Apesar disso, apenas 43% da população conhece a legislação que permite o procedimento, e só quatro em cada dez sabem que não é necessário boletim de ocorrência.

Kênia Ramos de Souza, psicóloga do Grupo Mantevida, ressalta a importância da terapia para vítimas. “O acompanhamento psicológico oferece um espaço seguro para que a vítima gradualmente acesse lembranças dolorosas e compreenda os impactos na sua vida. Apagar o trauma não é possível, mas ressignificá-lo e reconstruir caminhos de superação é essencial.”

O levantamento reforça que a violência sexual é um problema estrutural e silencioso, que exige políticas públicas, apoio psicológico e informação sobre direitos para reduzir o impacto na vida das vítimas.

