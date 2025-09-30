Metanol: sobe para cinco o número de mortos por intoxicação

A força-tarefa prendeu dois suspeitos e apreendeu 50 mil garrafas de bebidas - (crédito: freepik)

O governo de São Paulo afirmou, nesta terça-feira (30/9), que subiu para cinco o número de mortes registradas após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Desse total, uma morte foi confirmada e quatro estão em análise. Além disso, foram confirmados sete casos de intoxicação. Outros 15 casos seguem sob investigação.

Os sintomas de intoxicação por metanol incluem dor abdominal, tontura, visão turva, confusão mental, convulsões e, em casos graves, cegueira irreversível e coma. São Paulo conta com três laboratórios, em Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto, que realizam análises de sangue, urina e bebidas suspeitas, com emissão de resultados em até uma hora.

Segundo o Centro de Vigilância Sanitária, foram confirmados sete casos de intoxicação por metanol, com cinco óbitos registrados, um confirmado na capital e quatro em análise. Outros 15 casos seguem sob investigação. — Governo de S. Paulo (@governosp) September 30, 2025

Três departamentos da Polícia Civil atuam nas investigações de enfrentamento à intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. A força-tarefa prendeu dois suspeitos e apreendeu 50 mil garrafas de bebidas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que será feita uma interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo das bebidas com suspeitas de adulteração. "A partir disso, vamos aprofundar as investigações. Polícia Civil e Secretaria da Fazenda vão detectar a origem da bebida. A partir desse cruzamento de informações, vamos chegar nos distribuidores”, disse.

Tarcísio também pontuou que "não há evidências de participação do crime organizado". A declaração do governador vai na contramão do que foi afirmado na coletiva realizada pelo governo federal, nesta terça. A Polícia Federal também investiga o caso e o delegado-geral da PF, Andrei Rodrigues, não descartou a suspeita de participação do crime organizado. "A investigação dirá se há conexão com o crime organizado ou com operações anteriores", disse Andrei.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica grave. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem levar à morte.

