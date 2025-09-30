"A favor da violência contra mulher", diz vereadora de Borba

"Eu sou a favor da violência contra a mulher. Quando um homem bate em uma mulher, eu aprovo.", declarou a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos) em um discurso na Câmara Legislativa de Borba (AM) - (crédito: Reprodução/instagram/@noamazonas)

A vereadora da cidade de Borba, no Amazonas, Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, gerou revolta após fazer declarações polêmicas sobre violência contra as mulheres. As falas da parlamentar aconteceram nesta segunda-feira (29/9), durante uma sessão na Câmara Legislativa local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu sou a favor da violência contra a mulher. Quando um homem bate em uma mulher, eu aprovo.”, disse a vereadora com todas as letras. “Tem mulher que merece apanhar, tem sim, sabe por quê? Eu já presenciei caso que a mulher se bate ela mesma para condenar o homem”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por No Amazonas é Assim (@noamazonas)

O caso revoltou moradores e usuários das redes sociais, que chegaram a pedir punições pelas falas polêmicas. “Deveria perder o cargo… Um desserviço para a cidade de Borba”, comentou uma internauta indignada com a situação. Já outro usuário disse: “Certamente se perdeu nas ideias”.

Com a repercussão negativa das falas e após receber inúmeras represálias, a vereadora veio até às redes sociais em um vídeo de desculpas, onde disse ter sido mal interpretada durante a sessão na Câmara Legislativa.

“Fui extremamente infeliz pela maneira como me expressei e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensa. Desculpa a todas que se sentiram ofendidas. Afirmo de forma clara e categórica que a violência contra a mulher é inaceitável e jamais pode ser tolerada ou justificada”, disse a vereadora Betinha nas redes sociais.

Leia também: Violência doméstica gera cicatrizes invisíveis do medo nos filhos



A cidade de Borba fica a aproximadamente 169 km da capital do estado, Manaus, e possui cerca de 31 mil habitantes. Segundo um levantamento feito pela Rede de Observatórios da Segurança no ano de 2024 o estado do Amazonas ocupa a terceira colocação entre os estados com maiores números de violência contra mulher, chegando a registrar 604 episódios. A fala da parlamentar evidencia o descaso dos representantes do povo.

*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa

Saiba Mais Brasil Dois homens com drogas embaladas com fotos de Neymar são presos

Dois homens com drogas embaladas com fotos de Neymar são presos Brasil Metanol: sobe para cinco o número de mortos por intoxicação

Metanol: sobe para cinco o número de mortos por intoxicação Brasil Padre é indiciado por crimes sexuais contra dez pessoas