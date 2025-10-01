Barrichello conta como estratégias da F1 ajudam na gestão empresarial

Rubens Barrichello durante palestra na FutureCom 2025: ex-piloto mostra como dados da Fórmula 1 se aplicam à gestão empresarial e ao iGaming - (crédito: Wal Lima/CB)

São Paulo — Rubens Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1 e atual campeão da Stock Car, levou à FutureCom 2025 reflexões sobre como dados podem transformar resultados, seja no automobilismo ou no mundo corporativo. Em palestra realizada nesta quarta-feira (1º/10), no São Paulo Expo, ele comparou a telemetria das pistas ao trabalho da empresa de tecnologia e iGaming SoftSwiss, da qual é diretor não executivo para a América Latina.

Segundo Barrichello, a experiência adquirida em mais de 300 grandes prêmios ajuda a entender a importância de decisões rápidas baseadas em dados. “Quando um Fórmula 1 para no box, você puxa todo tipo de informação — suspensão, pneus, aerodinâmica. Esses dados é que determinam a evolução do carro. No iGaming, é a mesma coisa: as informações servem para dar comodidade ao cliente e garantir segurança”, afirmou.

O piloto destacou ainda o compromisso da empresa com práticas de jogo responsável. “Foi isso que me conquistou para aceitar a função de diretor. Assim como na Fórmula 1, onde a segurança vem em primeiro lugar, no setor de apostas é preciso proteger o jogador”, disse.

Leia mais: Inteligência artificial marca debates na Futurecom 2

Durante a palestra, Barrichello compartilhou episódios marcantes da carreira. Ele lembrou de um teste em Mugello, na Itália, quando identificou um problema no motor apenas pelo som. “Os engenheiros acharam que eu estava cansado, mas insisti. No fim, encontramos um pistão prestes a quebrar. Esse aprendizado de confiar no dado e também no instinto vale tanto para a pista quanto para os negócios.”

Outro exemplo veio de Silverstone, em 2007, quando escolheu trocar para pneus de chuva contrariando a equipe. A decisão garantiu um lugar no pódio. “Na vida e no jogo, às vezes você precisa acreditar no seu feeling. Tomar decisões proativas é sempre melhor do que reativas.”

O piloto também ressaltou a importância de aprender continuamente, citando a convivência com os filhos como fonte de renovação. “Eu me mantenho jovem porque me dou o direito de aprender com os mais novos. Esse é o segredo para seguir competitivo, seja em corridas ou no mercado de tecnologia”, disse.

Leia também: Inteligência artificial marca debates na Futurecom 2025

Para Barrichello, tanto na Fórmula 1 quanto nos negócios, a chave é saber transformar dados em estratégia. “O que define um vencedor não é só velocidade, mas a capacidade de tomar a decisão certa no momento certo.”

*Repórter viajou a convite do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos)