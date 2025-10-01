Cidade em MG sofre ataque cibernético e tem desvio de valores públicos

Ainda não há detalhes sobre a quantia exata transferida nem sobre a recuperação total ou parcial dos valores - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

A Prefeitura de Monte Sião (MG), Sul do estado, foi vítima, na tarde de segunda-feira (29/9), de um ataque cibernético direcionado às contas bancárias municipais. O incidente resultou na transferência ilícita de valores dos cofres públicos, causando prejuízo financeiro direto à administração.

Leia também: Motorista morre após tombar caminhão na curva do Mirante do Salto de Corumbá



De acordo com o Chefe de Governo, Planejamento e Gestão, Roberto Talarico o ataque foi identificado ainda na tarde de segunda-feira (29/9) e, imediatamente, a prefeitura acionou a Caixa Econômica Federal para contestar administrativamente as transações e tentar recuperar o dinheiro. “Também reportamos os fatos à Polícia Militar e à Polícia Federal para investigação criminal, rastreamento das transações e identificação dos responsáveis”, afirmou Talarico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na terça-feira (30/9), o prefeito, acompanhado da Advocacia-Geral do Município e da Secretaria de Finanças, esteve na sede da Polícia Federal para colaborar com as diligências e fornecer as informações necessárias à investigação.

Medidas adotadas

A administração municipal destacou uma série de medidas emergenciais para conter os efeitos do ataque:

Bloqueio das contas comprometidas;

Alteração de senhas de acesso;

Substituição de discos rígidos de computadores de servidores afetados;

Implementação de protocolos adicionais de segurança cibernética;

Instauração de procedimento administrativo de sindicância para apuração de condutas e responsabilidades internas.

Impactos

Ainda não há detalhes sobre a quantia exata transferida nem sobre a recuperação total ou parcial dos valores. Talarico afirmou que a equipe técnica está realizando levantamento detalhado e cruzando informações com a Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem consolidados, a Prefeitura prestará esclarecimentos à população.

Leia também: Novas tarifas da GOL restringem bagagem internacional e alteram voos nacionais



Segundo a administração, os possíveis impactos incluem interrupção temporária de serviços municipais dependentes de sistemas financeiros, prejuízos orçamentários, necessidade de remanejamento de recursos e potencial risco de vazamento de dados de servidores e cidadãos.

A Prefeitura também divulgou nota oficial aos munícipes, garantindo que nenhum serviço será paralisado e que nenhum servidor será penalizado em função do ataque. “Podemos tranquilizar a população de que todas as medidas estão sendo tomadas para que o contribuinte não seja afetado”, disse Talarico.

A reportagem procurou a Caixa Econômica Federal para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima



