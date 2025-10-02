InícioBrasil
METANOL

Casa de show em SP onde Hungria se apresentou foi interditada por suspeita de adulteração de bebidas

Cantor, que está internado por suspeita de intoxicação por metanol, se apresentou no Boteco da villa em São Bernardo do Campo no último domingo (28/9)

Casa de shows onde o cantor se apresentou no último final de semana em São Bernardo do Campo foi interditada por suspeita de adulteração de bebidas - (crédito: Reprodução/instagram/@hungria_oficial)
O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido pelo nome artístico Hungria, internado por suspeita de intoxicação de bebidas, se apresentou no último domingo (28/9) na casa de shows Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O local foi interditado, nesta quarta-feira (3/10), pela vigilância sanitária como ação preventiva após os inúmeros casos de intoxicação por Metanol.

O cantor natural da Ceilândia foi internado nesta quinta-feira (2/10) no hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol após ter consumido bebida adulterada. O Boletim médico do hospital, que o Correio teve acesso, informa que o quadro dele inclui cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Pelo menos seis pessoas já morreram em São Paulo e três em Pernambuco após ingerir bebida contaminada com metanol.

Em nota nas redes sociais, o Boteco da Villa informou que as medidas foram “precipitadas e meramente cautelares”, e que todas as bebidas têm procedência garantida por meio de nota fiscal. A casa de shows disse também que medidas judiciais estão sendo tomadas para reabrir as portas do estabelecimento o mais rápido possível.

O governo do estado de São Paulo criou um comitê de crise para combater a onda de intoxicação por metanol. Segundo a Secretária da Saúde, já são 37 casos desde o começo de setembro, 27 suspeitas e 10 confirmados. Somente nesta quarta-feira, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais interditaram mais seis estabelecimentos na grande São Paulo, quatro deles na capital.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 02/10/2025 16:49
