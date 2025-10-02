Casa de show em SP onde Hungria se apresentou foi interditada por suspeita de adulteração de bebidas

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido pelo nome artístico Hungria, internado por suspeita de intoxicação de bebidas, se apresentou no último domingo (28/9) na casa de shows Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O local foi interditado, nesta quarta-feira (3/10), pela vigilância sanitária como ação preventiva após os inúmeros casos de intoxicação por Metanol.
O cantor natural da Ceilândia foi internado nesta quinta-feira (2/10) no hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol após ter consumido bebida adulterada. O Boletim médico do hospital, que o Correio teve acesso, informa que o quadro dele inclui cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Pelo menos seis pessoas já morreram em São Paulo e três em Pernambuco após ingerir bebida contaminada com metanol.
Em nota nas redes sociais, o Boteco da Villa informou que as medidas foram “precipitadas e meramente cautelares”, e que todas as bebidas têm procedência garantida por meio de nota fiscal. A casa de shows disse também que medidas judiciais estão sendo tomadas para reabrir as portas do estabelecimento o mais rápido possível.
O governo do estado de São Paulo criou um comitê de crise para combater a onda de intoxicação por metanol. Segundo a Secretária da Saúde, já são 37 casos desde o começo de setembro, 27 suspeitas e 10 confirmados. Somente nesta quarta-feira, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais interditaram mais seis estabelecimentos na grande São Paulo, quatro deles na capital.
*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles