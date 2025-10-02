Asessoria de Hungria confirma supeita de intoxicação por metanol; veja boletim

Cantor Hungria está internado com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. - (crédito: Reprodução Instagram @hungria_oficial)

O rapper brasiliense Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nesta quinta-feira (2/10) no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a assessoria do artista, a suspeita é de "ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo".

O boletim médico enviado ao Correio pela assessoria de imprensa do hospital, informa que Hungria chegou com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. "Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro" diz a nota.

Hungria é internado no DF Star com suspeita de contaminação por metanol (foto: assessoria DFSTAR)

Gustavo da Hungria Neves é cantor e compositor de Ceilândia. Em nota, assessoria informou que a suspeita é que ele tenha ingerido bebida adulterada.



Veja a nota da assessoria do artista na íntegra:

COMUNICADO À IMPRENSA

O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília. Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados.

O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento.

Como diagnosticar e atender casos de contaminação por metanol

A coordenadora e docente do curso de Farmácia da Estácio Brasília, Jessica Nayane, explica que o passo fundamental é reconhecer rapidamente os sinais de intoxicação e se houve mesmo a ingestão de metanol. "Esses sinais vão incluir dor de cabeça — geralmente intensa —, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal e alterações visuais. Em casos mais graves, também podem ocorrer pupilas dilatadas e até mesmo dificuldade respiratória."

A especialista explica que, uma vez identificados esses sintomas, os primeiros procedimentos são manter a via aérea do paciente protegida, monitorar os sinais vitais, administrar oxigênio suplementar, se necessário, e garantir o acesso venoso.

"É essencial encaminhar esse paciente rapidamente para uma avaliação médica especializada. Como no caso do metanol, é preciso fazer a correção da acidose metabólica." Jessica recomenda que o ideal é "ninguém ingerir nenhuma bebida por enquanto".

