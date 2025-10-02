InícioCidades DF
BEBIDA ADULTERADA

Hungria foi internado após beber vodca comprada em Vicente Pires, diz amigo

Família disse ao Correio, nesta quinta-feira (2/10) que vai acionar a polícia para começar uma investigação oficial sobre o caso

Cantor Hungria foi internado nesta quarta-feira (2/10) por suspeita de ter ingerido bebida adulterada - (crédito: Reprodução/instagram/@hungria_oficial)
Cantor Hungria foi internado nesta quarta-feira (2/10) por suspeita de ter ingerido bebida adulterada - (crédito: Reprodução/instagram/@hungria_oficial)

A internação do rapper Hungria teria sido motivada pela ingestão de vodka adulterada comprada em uma distribuidora de Vicente Pires. A informação foi confirmada pelo irmão dele, Leandro Hungria, e pelo advogado, José Souza de Lima. O pai do rapper, Manoel Neves, também acompanha o filho no hospital. O advogado disse que vai abrir um boletim de ocorrência ainda na tarde desta quinta-feira (2/10) para investigar as circunstâncias do incidente que levou o rapper ao hospital.

“Por enquanto, ainda é uma suspeita (a ingestão de bebida adulterada). Estão fazendo todos os exames nele ainda para confirmar a causa dele ter passado mal. Mas estamos recolhendo provas e vamos informar as autoridades policiais. Vamos abrir um boletim de ocorrência ainda hoje”, disse o advogado José Souza de Lima. “Estamos falando de um caso de saúde pública nacional, então é importante comunicar as autoridades investigativas”, completou.

Leandro Hungria, irmão do cantor, diz que internação foi motivada pela ingestão de vodka adulterada
Leandro Hungria, irmão do cantor, diz que internação foi motivada pela ingestão de vodka adulterada (foto: Mila Ferreira/CB/D.A Press)

Estado de saúde

Segundo o irmão do rapper, Leandro Hungria, ele está internado em um quarto “com aparato de UTI”, mas está fora de perigo. “Ele está em observação. Estamos na expectativa de receber o resultado dos exames, mas estamos tranquilos que vai dar tudo certo”, afirmou Leandro.

O Correio conversou ainda com Dalmi Júnior, um amigo de Hungria, que o acompanhava em uma comemoração na noite de quarta-feira (1/10). “Estávamos na casa de amigos. Eu cheguei lá por volta de meia noite. Estávamos só eu, Hungria e um casal de amigos. Ficamos lá até cerca de 6h ele estava bem”, relatou.

Dalmi estava dirigindo, por isso não consumiu bebida alcoólica. “Fui deixá-lo na casa dele, no Park Way, e ele estava bem”, relembra.

O amigo disse que as bebidas foram compradas em uma distribuidora de Vicente Pires, mas não confirmou qual foi.

 

 

