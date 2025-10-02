Hungria foi internado após beber vodca comprada em Vicente Pires, diz amigo

Cantor Hungria foi internado nesta quarta-feira (2/10) por suspeita de ter ingerido bebida adulterada - (crédito: Reprodução/instagram/@hungria_oficial)

A internação do rapper Hungria teria sido motivada pela ingestão de vodka adulterada comprada em uma distribuidora de Vicente Pires. A informação foi confirmada pelo irmão dele, Leandro Hungria, e pelo advogado, José Souza de Lima. O pai do rapper, Manoel Neves, também acompanha o filho no hospital. O advogado disse que vai abrir um boletim de ocorrência ainda na tarde desta quinta-feira (2/10) para investigar as circunstâncias do incidente que levou o rapper ao hospital.

“Por enquanto, ainda é uma suspeita (a ingestão de bebida adulterada). Estão fazendo todos os exames nele ainda para confirmar a causa dele ter passado mal. Mas estamos recolhendo provas e vamos informar as autoridades policiais. Vamos abrir um boletim de ocorrência ainda hoje”, disse o advogado José Souza de Lima. “Estamos falando de um caso de saúde pública nacional, então é importante comunicar as autoridades investigativas”, completou.

Estado de saúde

Segundo o irmão do rapper, Leandro Hungria, ele está internado em um quarto “com aparato de UTI”, mas está fora de perigo. “Ele está em observação. Estamos na expectativa de receber o resultado dos exames, mas estamos tranquilos que vai dar tudo certo”, afirmou Leandro.

O Correio conversou ainda com Dalmi Júnior, um amigo de Hungria, que o acompanhava em uma comemoração na noite de quarta-feira (1/10). “Estávamos na casa de amigos. Eu cheguei lá por volta de meia noite. Estávamos só eu, Hungria e um casal de amigos. Ficamos lá até cerca de 6h ele estava bem”, relatou.

Dalmi estava dirigindo, por isso não consumiu bebida alcoólica. “Fui deixá-lo na casa dele, no Park Way, e ele estava bem”, relembra.

O amigo disse que as bebidas foram compradas em uma distribuidora de Vicente Pires, mas não confirmou qual foi.