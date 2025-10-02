Brasil tem 59 casos investigados de intoxicação por metanol

Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, alerta governo. Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha - (crédito: Walterson Rosa/MS)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atualizou o balanço dos casos de intoxicação exógena por metanol e confirmou um total de 11 casos com detecção laboratorial no país. O número total de notificações, que abrange casos suspeitos e confirmados, chegou a 59.

Do total de casos notificados (entre suspeitos e confirmados), a maioria está concentrada em São Paulo. A distribuição detalhada inclui cinco casos confirmados em Pernambuco.

Esta medida exige que profissionais de saúde informem aos CIEVS a primeira suspeita da intoxicação, sem necessidade de aguardar a confirmação laboratorial ou clínica para a notificação.

No Distrito Federal há um caso investigado, o do rapper Hungria Hip-Hop, que está internado com sinais de intoxicação por metanol. O MS aguarda o resultado dos exames laboratoriais.

O Ministério mantém uma Sala de Situação instalada de forma permanente para coordenar o fluxo de informações e as novas medidas. Uma nota técnica específica que orienta a investigação, a suspeita clínica e o tratamento já está disponível no site da pasta. A orientação é que a conduta terapêutica deve ser iniciada a partir dos dados clínicos, com o uso do etanol farmacêutico como antídoto efetivo.

“Já temos o estoque desse produto, estamos ampliando esse estoque. Vamos chegar na compra de mais 4,3 mil ampolas desse estoque. Estará disponível a qualquer estado, a qualquer centro de referência, a qualquer unidade de saúde que não tenha esse etanol farmacêutico”, informou Padilha.

Adicionalmente, o Ministério da Saúde oficiou à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) a intenção de pedido de doação imediata de 100 tratamentos do antídoto alternativo, o Fomepizol (que não possui registro para circulação no Brasil), e a intenção de compra de até 1.000 tratamentos para a criação de um estoque permanente no país.

"O Ministério desde ontem também oficiou à Organização Pan-Americana de Saúde a intenção, né, o pedido de doação imediata de 100 tratamentos do Fomepizol e de intenção de compra eh de até eh 1000 tratamentos do Fomepizol para construir um estoque aqui no Brasil", destacou.

A busca pelo Fomepizol envolve o acionamento de dez agências reguladoras internacionais e de instituições privadas globais, como Zaidos e American Ranger.