Vídeo flagra momento que homem joga moto em irmão; polícia investiga

Um homem "jogou" a moto em movimento contra o próprio irmão, que também pilotava uma motocicleta, nessa segunda-feira (29/9). O caso ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso.
As imagens foram captadas por câmeras de segurança. Em alta velocidade, o suspeito invade a contramão e direciona a motocicleta em direção ao irmão, que dirigia na outra direção. O autor da batida salta instantes antes da colisão ocorrer.
Veja as imagens da batida:
Ao Correio, a Polícia Civil apontou que os dois envolvidos no caso são irmãos. O autor do crime tem 31 anos, enquanto a vítima, 35. A motivação do crime ainda é investigada. O suspeito segue procurado pela polícia.
O que diz a Polícia Civil:
"A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito policial para apurar os fatos registrados na manhã da última segunda-feira (29), no bairro Jardim das Palmeiras.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 35 anos, relatou que a colisão foi provocada por seu irmão, de 31, que teria acelerado uma motocicleta em sua direção, causando lesões na perna direita. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, até o momento, o suspeito não foi localizado.
As imagens das câmeras de videomonitoramento da região já foram coletadas e estão sendo analisadas para auxiliar nas investigações. As oitivas das partes envolvidas e de testemunhas já estão sendo realizadas. A motivação do ocorrido segue em apuração".
