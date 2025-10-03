Paraná registra caso suspeito de intoxicação por metanol

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná notificou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3/10) - (crédito: Geraldo Bubniak/AEN)

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná notificou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3/10) sobre o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no estado. O paciente é um homem de 60 anos, morador de Curitiba. Ele deu entrada em um hospital da capital na quarta-feira (1º/10), após sofrer um atropelamento e relatar consumo de bebida alcoólica destilada.



Durante a internação, o quadro clínico apresentou agravamento, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Atualmente, o paciente permanece inconsciente e em estado grave.

A Secretaria Estadual, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, acompanha a evolução clínica e aguarda o resultado dos exames laboratoriais para confirmação ou descarte da suspeita.



Em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar imediatamente os Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) para orientação e conduta adequada.

Leia também: Bahia registra morte suspeita de intoxicação por metanol

Se houver ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação é buscar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um hospital, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.

O Brasil tem, até o momento, 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Os casos foram registrados em São Paulo, em Pernambuco, no Distrito Federal, na Bahia e agora no Paraná.

O que fazer em casos de suspeita de intoxicação

Diante de sintomas como dor abdominal, visão alterada, confusão mental e náusea, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa para investigação, diagnóstico e tratamento adequado;

A orientação é que, ao chegar à unidade de saúde, a pessoa com sintomas informe que consumiu bebida alcoólica e em qual contexto;

O ideal é que o paciente relate, por exemplo, se esteve em uma festa antes de procurar atendimento no SUS, que tipo de bebida ingeriu, se haviam rótulos nas embalagens e qual foi o horário da ingestão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular