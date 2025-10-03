Brasil teve 456 operações de apreensão de bebidas em um ano

Em São paulo, onde se concentra a maioria dos casos de intoxicação por metanol, 9 estabelecimentos foram interditados até quinta-feira (2/10) - (crédito: Divulgação/Agência SP)

De janeiro de 2024 a janeiro de 2025, foram realizadas 1.587 operações contra produtos falsificados no Brasil. Desse total, 456 foram ações de apreensão de bebidas. Os dados são Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), enviados ao Correio nesta sexta-feira (3/10).

Ainda segundo a associação, o setor de bebidas foi o que apresentou maior crescimento do mercado ilegal, chegando a cifra de 88 bilhões de reais em prejuízos relacionados à falsificação, contrabando e principalmente sonegação fiscal.

De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), de janeiro a agosto deste ano já foram apreendidas 185 mil garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas durante operações de investigação e fiscalização no país.



Falsificação de bebidas é um tema que ganhou repercussão nacional após a onda de intoxicação por metanol no país. O Brasil tem, até agora, 59 registros suspeitos de intoxicação por metanol, entre suspeitos ou confirmados. Das 59 notificações, 11 têm confirmação laboratorial da presença da substância.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca que é essencial comunicar as suspeitas o mais brevemente possível, uma vez que a intoxicação por metanol requer agilidade no atendimento para evitar sequelas.

O tratamento deve ser iniciado a partir dos dados clínicos, como sintomas característicos — dor abdominal, cólica intestinal, alterações visuais — associados ao histórico de uso de bebida alcoólica, ou sinais de acidose metabólica.

Fiscalizações

Em São paulo, onde se concentra a maioria dos casos, 9 estabelecimentos foram interditados até quinta-feira (2/10). No total, mais de mil garrafas foram apreendidas para análise nas operações desta semana. Cerca de 1,8 mil lacres falsos foram apreendidos na capital e 162 garrafas de uísque e rótulos falsificados foram apreendidos em Dobrada, em Araraquara. Além disso, foram localizadas 17,7 mil unidades em uma fábrica clandestina em Americana na terça-feira (30/9). Em Barueri, um lote de 128 mil garrafas foi lacrado na quarta-feira (1º/10) por ausência de documentação.

No Distrito Federal, onde foi registrado um caso suspeito (o rapper Hungria), o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que as fiscalizações serão ampliadas no fim de semana. Neste ano, a Secretaria de Segurança Pública do DF monitorou mais de 1,6 mil bares, distribuidoras de bebidas, quiosques e restaurantes, resultando em 161 estabelecimentos autuados e 896 litros de bebidas alcóolicas apreendidos e inutilizados, por apresentarem qualquer inconformidade com as normas vigentes.

O que fazer em casos de suspeita de intoxicação

Diante de sintomas como dor abdominal, visão alterada, confusão mental e náusea, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa para investigação, diagnóstico e tratamento adequado;

A orientação é que, ao chegar à unidade de saúde, a pessoa com sintomas informe que consumiu bebida alcoólica e em qual contexto;

O ideal é que o paciente relate, por exemplo, se esteve em uma festa antes de procurar atendimento no SUS, que tipo de bebida ingeriu, se havia rótulos nas embalagens e qual foi o horário da ingestão.

