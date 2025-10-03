Brasil tem 113 notificações de intoxicação por metanol; 12 mortes são investigadas

São Paulo é o estado com mais notificações de intoxicação, chegando a 101 (11 confirmados e 9 em investigação) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (3/10), que o Brasil registra 113 notificações de casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. De acordo com os dados enviados pelos estados, das 113 notificações, 11 estão confirmadas e 102 em investigação.

A pasta informa ainda que há 12 casos de morte investigadas. Uma delas, em São Paulo, está confirmada a intoxicação por metanol. As outras 11 ainda estão em análise — oito em São Paulo e um óbito em Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul

São Paulo é o estado com mais notificações de intoxicação, chegando a 101 (11 confirmados e 90 em investigação). Em Pernambuco, seis casos são suspeitos; na Bahia, mais dois estão sendo investigados; e Paraná e Mato Grosso do Sul também analisam um caso.

No momento, o Distrito Federal investiga dois casos suspeitos.

Notificações de casos

As informações foram atualizadas às 16h pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs). A partir desta sexta, os dados serão atualizados, às 17h, pela pasta. Os números serão enviados pelos Cievs estaduais e consolidados pelo Cievs Nacional.

O Ministério da Saúde orientou, na quarta-feira (1º), que os estados e municípios notifiquem imediatamente os casos suspeitos de intoxicação por metanol. O objetivo, segundo a pasta, é aumentar a vigilância epidemiológica, garantindo rapidez e eficácia na resposta.

Nessa mesma quarta, foi montado a Sala de Situação, para monitorar os casos. O Ministério informa que a estrutura será mantida enquanto o risco sanitário e a necessidade de monitoramento e resposta nacional se mantiverem.