Paraná tem primeiros casos confirmados de intoxicação por metanol fora de SP

Dois homens, de 60 e 71 anos, apresentaram sintomas de contaminação após consumo de bebidas adulteradas em Curitiba; governo estadual investiga origem das substâncias

Metanol é um produto altamente tóxico, usado por criminosos na adulteração de bebidas. Consumo pode causar dores, cegueira, falência múltipla dos órgãos e até levar à morte - (crédito: Agência Brasil)
O governo do Paraná confirmou, neste domingo (5/10), os dois primeiros casos de intoxicação por metanol fora do estado de São Paulo. Os pacientes são dois homens, de 60 e 71 anos, que consumiram bebidas alcoólicas em Curitiba. A contaminação foi comprovada por exames laboratoriais.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, os laudos que confirmam a presença de metanol nas amostras foram recebidos neste domingo. As autoridades estaduais informaram que ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. O governo também não especificou qual tipo de bebida foi consumido pelos homens.

A Polícia Civil do Paraná apreendeu garrafas suspeitas nos locais onde as bebidas foram ingeridas e investiga possíveis pontos de adulteração e comercialização dos produtos falsificados. A operação busca identificar se há uma rede de distribuição responsável pela contaminação.

Esta é a primeira vez que exames laboratoriais comprovam intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas fora de São Paulo. Até sábado (4/10), todos os 14 casos confirmados no país estavam concentrados no estado paulista, que também registra o maior número de suspeitas.

Segundo o Ministério da Saúde, 181 casos suspeitos de intoxicação por metanol estavam sob análise até a tarde de sábado. Um novo boletim epidemiológico será divulgado ainda neste domingo, com a atualização do número de confirmações no Brasil.

Alícia Bernardes

Por Alícia Bernardes
postado em 05/10/2025 15:00 / atualizado em 05/10/2025 15:01
