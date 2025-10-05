Flipar Costume arraigado: Por que todo mundo usa sauna na Finlândia Os finlandeses amam usar a sauna (seja úmida, como na foto, ou seca). O país é uma referência no assunto. Praticamente todas as casas têm sauna. São 3,3 milhões de sauna para 5,3 milhões de habitantes! Por Lance

Divulgação Beautymarket.pt