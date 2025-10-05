Balão cai em telhados e pega fogo em São Paulo; veja vídeo

Balão caiu em cima dos telhados de três casas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um balão caiu em cima dos telhados de três casas e depois pegou fogo neste domingo (5/10), na Vila Mariana, em São Paulo. Felizmente, não houve feridos nem vítimas fatais.

O caso ocorreu por volta das 9h na Rua Coronel Lisboa. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada para combater o incêndio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a soltura de balões pode causar danos a famílias e ao meio ambiente, com possíveis incêndios, danos estruturais e outras consequências. É por isso que, desde 1998, a prática é considerada crime, prevista na Lei nº 9.605, com pena de 1 a 3 anos de prisão, ou multa de, no mínimo, R$ 10 mil.

Veja o vídeo:

Um balão caiu na Vila Mariana hj as 9horas da manhã. Por pouco, muito pouco, nao foi um desastre pic.twitter.com/cP6J0sm1LD — MiniMe ???????????? ???????? (@MineMe90755544) October 5, 2025





Em agosto, o Ministério de Portos e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), anunciou que está intensificando uma campanha nacional de conscientização sobre os riscos da soltura ilegal de balões não tripulados.

“Embora ainda seja vista por muitos como uma tradição, a soltura de balões representa um risco real e crescente à segurança operacional dos voos. A segurança começa com a conscientização de toda a sociedade”, destacou Raquel Rocha, coordenadora de Segurança Operacional e Carga.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo na íntegra:

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 9h deste domingo (5), para atender uma ocorrência de queda de balão sobre três casas, na Rua Coronel Lisboa, no bairro da Vila Mariana, na zona sul da capital. Uma viatura foi empenhada no combate às chamas e não houve feridos.



