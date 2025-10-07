Jovem mata pai a tiros após ele interferir em briga com a namorada

Segundo os militares, o homem ficou preso durante 1h30 com pano na cabeça, sem identificar os suspeitos - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Um homem de 25 anos foi preso na noite de domingo (5) após matar o próprio pai, de 55, a tiros, em Cataguases, na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu em uma residência no Bairro Sol Nascente. Segundo a Polícia Militar (PM), o filho da vítima confessou o homicídio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o boletim de ocorrência, o operador da sala de operações da PM recebeu uma ligação anônima via 190 de uma pessoa que relatou ter ouvido disparos de arma de fogo dentro de uma casa e visto um jovem fugindo do local com uma mochila.

Ao chegar à rua indicada, os militares foram abordados pela namorada do rapaz. A adolescente de 15 anos contou que estava com ele em um bar e que, depois que ambos voltaram para casa, o companheiro passou a acusá-la de se insinuar para outros homens, iniciando uma discussão. Ainda segundo o relato dela, o pai do jovem interferiu na briga e disse que faria uma macumba para quebrar o pescoço dele.

A adolescente contou que o namorado pegou duas armas de fogo e disse que mataria o pai. A jovem relatou que foi trancada dentro de casa e ouviu, por volta das 23h, vários tiros vindos da casa do sogro. Antes dos disparos, ela afirmou ter ouvido também o namorado gritar: “Você acabou com a minha vida” e, logo em seguida, a voz da vítima dizendo: “Você vai matar seu pai?”.

Ao chegarem à residência do idoso, os policiais notaram marcas de sangue por baixo da porta e arrombaram o imóvel. Dentro da sala, encontraram a vítima no chão, já sem vida, com cinco perfurações de bala — três no rosto, uma na lateral do tórax e outra nas costas. O local apresentava sinais de luta, com móveis e objetos revirados. A perícia recolheu cinco estojos deflagrados e um projétil alojado na parede.

O homem foi localizado próximo a um mercado, na saída para o Bairro São Diniz, e não resistiu à prisão ao notar que estava cercado. Segundo o registro da ocorrência, ele estava com manchas de sangue nas mãos e nos braços e carregava seis cartuchos intactos de munição calibre .32 e três papelotes de cocaína.

O jovem, conforme a PM, confessou o crime, alegando que o pai fazia macumba para ele, além de ter sofrido abuso sexual na infância e passar por agressões constantes. Ele foi preso em flagrante, encaminhado ao hospital para avaliação e, depois, conduzido à delegacia da Polícia Civil no município.