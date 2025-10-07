Morre José de Paiva Netto, aos 84 anos

À frente da Legião da Boa Vontade desde 1979, José de Paiva Netto liderou ações nas áreas da educação e da promoção humana e social - (crédito: Divulgação)

O jornalista, radialista e escritor José de Paiva Netto morreu nesta terça-feira (7/10), aos 84 anos. A informação foi divulgada pela Legião da Boa Vontade (LBV), da qual Paiva Netto era presidente.

"Sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade, levando consigo suas Obras de Fé Realizante, singularizadas em uma existência dedicada ao Bem. São 84 anos de vida terrena, dos quais 69 foram consagrados, incansavelmente, dia e noite, a consolidar e a expandir suas pioneiras teses ecumênicas e as obras que ele tanto ama: as Instituições da Boa Vontade de Deus", diz a nota da LBV.

Paiva Netto nasceu nasceu em 2 de março de 1941, no Rio de Janeiro. Em 1956, ainda adolescente, ele iniciou a jornada ao lado do fundador da Legião da Boa Vontade, o jornalista, radialista, escritor, poeta e filósofo brasileiro Alziro Zarur (1914-1979).

Compositor e produtor musical, Paiva Netto foi aluno do professor Homero Dornelas (1901-1990), assessor do notável Villa-Lobos (1887-1959). Ele elaborou a Marcha dos Soldadinhos de Deus, interpretada pela primeira vez em 21 de abril de 1960, por meninos amparados pelo Instituto São Judas Tadeu, no Rio de Janeiro, onde colaborava como voluntário. A apresentação foi uma homenagem a Brasília, que o então presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976) inaugurava naquela data.

À frente da Legião da Boa Vontade desde 1979, Paiva Netto liderou ações nas áreas da educação e da promoção humana e social, por meio das unidades de atendimento da Instituição, as quais abrangem escolas-modelo de educação básica, abrigos para idosos e centros comunitários de assistência social.

"Estendemos, neste instante de profunda elevação espiritual, nossas vibrações de Amor e Respeito à sua querida esposa, dona Lucimara Augusta, e a seus filhos Franklin (in memoriam), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, assim como noras, genros, netos e bisneto, bem como a demais familiares e amigos", afirmou a LBV.



