InícioBrasil
LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Caixa sorteou, na noite desta segunda-feira (6/10), a Quina 6845, a Lotofácil 3505, a Dupla-Sena 2869, a Lotomania 2832 e a Super Sete 755

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (6/10), cinco loterias: os concursos 6845 da Quina, o 3505 da Lotofácil, o 2832 da Lotomania, 2869 da Dupla-Sena e o 755 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 24,1 milhões, teve os seguintes números sorteados: 30-45-56-57-62
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1,7 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-14-18-20-22-23-25-30-40-47-49-53-63-66-82-87-90-92-93-98.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla-Sena 

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 17-18-27-30-31-42 no primeiro sorteio; 05-11-15-19-23-27 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 15,1 milhões para o primeiro sorteio; e R$ 208 mil para o segundo sorteio.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1,9 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 6
Coluna 2: 5
Coluna 3: 4
Coluna 4:
Coluna 5: 0
Coluna 6:
Coluna 7: 4
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete 

Lotofácil 

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-04-06-07-08-09-11-14-16-20-21-23-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/10/2025 20:03 / atualizado em 06/10/2025 20:22
SIGA
x