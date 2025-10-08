Mulher surta, destrói hotel e mata cachorro afogado na Grande Belo Horizonte

Uma mulher, de 39 anos, provocou cenas de destruição na madrugada desta quarta-feira (8/10) em um hotel na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH. Em surto, ela quebrou equipamentos, revirou o local e matou o próprio cachorro afogado dentro do banheiro do estabelecimento.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com a Polícia Militar, a mulher havia chegado ao hotel com o marido e o animal de estimação, pedindo um quarto. Como não havia disponibilidade, solicitou usar o banheiro da recepção. Minutos depois, funcionários ouviram barulhos e a viram sair nua, quebrando tudo que via pela frente.
Saiba Mais
- Brasil Suplementos de colágeno funcionam? E é melhor tomar, injetar ou passar na pele?
- Brasil Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares
- Brasil Chikungunya: Brasil responde por quase 96% dos casos confirmados nas Américas
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
- Brasil Mulher trans é assassinada com facada em posto de combustíveis
- Brasil Secretaria investiga suspeita de intoxicação por metanol em BH
A recepcionista, de 26 anos, contou que a mulher jogou mercadorias do freezer, derrubou o equipamento, arrancou o micro-ondas, quebrou computadores, telefones e revirou armários. Em seguida, matou o cachorro afogado.
Ela foi levada ao hospital e, em seguida, presa e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.