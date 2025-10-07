Secretaria investiga suspeita de intoxicação por metanol em BH

A mulher está internada em uma UPA da capital após ingestão de bebidas alcoólicas - (crédito: EdiCase)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na manhã desta terça-feira (7/10), que há um caso de suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica em Belo Horizonte em investigação. Uma outra suspeita foi registrada em Poços de Caldas (MG), mas o caso foi descartado.

De acordo com a SES-MG, o caso investigado na capital envolve uma mulher de 48 anos, que esteve internada em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ela foi internada com dor abdominal, náuseas, vômitos e dor de cabeça. A PBH esclareceu que a Secretaria Municipal de Saúde acompanha o caso e informou as autoridades estaduais imediatamente.

A mulher recebeu todos os cuidados necessários e foi transferida ao Hospital João XXIII ainda nesta manhã. Segundo informado ao jornal Estado de Minas, a SES-MG recolheu amostras da paciente que serão encaminhadas para análise da perícia da Polícia Civil de MG, conforme protocolo estabelecido no estado. Novas informações serão divulgadas assim que os resultados das investigações forem concluídos.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.