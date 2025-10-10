InícioBrasil
Namorado de motorista de aplicativo é preso após confessar feminicídio

Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos, foi achada morta em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela estava desaparecida desde sábado

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar a motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro - (crédito: Reprodução redes sociais )

Um homem de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (9/10) suspeito de matar a motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38, em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. Ela estava desaparecida desde o último sábado (4/10) e o corpo foi encontrado com sinais de violência no final da tarde dessa quinta-feira (9/10). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem confessou o crime.

O suspeito teria matado Vanessa por enforcamento após uma discussão na casa dele, no Bairro Jardim Integração, de acordo com a equipe de investigação de homicídios da Delegacia Regional de Uberlândia. Em seguida, ele teria colocado o corpo no carro utilizado por ela e o abandonado em uma área de mata na zona rural da cidade.

Desaparecimento e confissão

As investigações tiveram início após a família de Vanessa denunciar seu desaparecimento. Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito saindo da própria casa no carro da vítima e retornando a pé, horas depois. A motorista de aplicativo teria passado na residência dele após deixar a própria casa.

O homem foi confrontado pela Polícia Civil e confessou o crime, além de indicar o local onde havia deixado o corpo. Ele foi autuado por feminicídio e ocultação de cadáver, e encaminhado ao sistema prisional.

  

O casal mantinha um relacionamento há cerca de cinco meses. Há um boletim de ocorrência anterior envolvendo o suspeito por agressão. Vanessa morava com as duas irmãs, de 19 e 13 anos, em um apartamento no Bairro Novo Mundo.

Laura Scardua - Estado de Minas

Bruno Luis Barros - Estado de Minas

Por Laura Scardua - Estado de Minas e Bruno Luis Barros - Estado de Minas
postado em 10/10/2025 18:12
