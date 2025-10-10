Oito cosméticos capilares são retirados do mercado por ordem da Anvisa

O Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise é um dos produtos atingidos pela decisão da Anvisa - (crédito: Reprodução/redes sociais)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e o recolhimento de oito cosméticos capilares. O motivo é a falta de registro dos produtos com o órgão regulador.

Na decisão, anunciada na tarde desta quinta-feira (9/10), a Anvisa proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso de todos os lotes de produtos da empresa Anne Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Os cosméticos proibidos da Anne Indústria são: o Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise, Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic., Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic., Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização., Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Redutor de Volume., Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nanoplastia Marroquina, Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

Foi determinado também o recolhimento de todos os lotes do produto Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, cosmético produzido pela Pack of You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Na publicação que anunciou a ação fiscal contra os cosméticos capilares, a Anvisa anunciou também a proibição do Tecsa Clor Pós, produto indicado como bactericida, fungicida e virucida, que é fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda. O saneante teve a suspensão devido à falta de cumprimento da legislação sanitária e por não seguir as chamadas boas práticas de fabricação. O Correio aguarda o retorno das empresas. Assim que se pronunciarem a matéria será atualizada.

