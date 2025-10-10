Rio de Janeiro faz megaoperação contra o Comando Vermelho - (crédito: Divulgação/PCERJ)

A Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro deflagraram uma operação, nesta sexta-feira (10/10), para combater a facção Comando Vermelho nos bairros Itanhangá e Muzema. O trabalho é parte da "Operação Contenção", uma iniciativa do governo estadual para conter o avanço da organização criminosa na região. Até o momento, uma pessoa foi preso e dois adolescentes infratores foram apreendidos.

A operação ocorre um dia depois da ação que matou uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Zona Sudoeste. Participam da operação policiais civis dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada e da Capital, das Subsecretárias de Planejamento e Integração Operacional e de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais e policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Ao todo, 500 agentes participam das diligências, que ocorrem no Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema e Sítio do Pai João.