Rio de Janeiro faz megaoperação contra o Comando Vermelho

A Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro deflagraram uma operação, nesta sexta-feira (10/10), para combater a facção Comando Vermelho nos bairros Itanhangá e Muzema. O trabalho é parte da "Operação Contenção", uma iniciativa do governo estadual para conter o avanço da organização criminosa na região. Até o momento, uma pessoa foi preso e dois adolescentes infratores foram apreendidos.
A operação ocorre um dia depois da ação que matou uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Zona Sudoeste. Participam da operação policiais civis dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada e da Capital, das Subsecretárias de Planejamento e Integração Operacional e de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais e policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
Ao todo, 500 agentes participam das diligências, que ocorrem no Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema e Sítio do Pai João.
Segundo a Polícia Civil, o principal objetivo da operação é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Desde abril, 98 pessoas foram presas e outras 10 foram mortos em confronto com policiais.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Primeira vacina 100% brasileira contra covid-19 entra na fase final de estudos
- Brasil Morre José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas
- Brasil Cidade de SP é multada em R$ 24,8 mi por não fornecer acesso a aborto legal
- Brasil Vídeo mostra mulher sendo sequestrada em estacionamento de supermercado
- Brasil Governo anuncia que todas as 12 mil favelas brasileiras passam a ter CEP
- Brasil COP30 terá participação inédita do setor de seguros na negociação climática