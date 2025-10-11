Mega-Sena: veja o resultado do sorteio deste sábado; prêmio é de R$ 27 milhões

Hora de tentar a sorte na loteria - (crédito: Ed Alves CB/DA Press. )

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (11/10), seis loterias: os concursos nº 2926 da Mega-Sena; o nº 6850 da Quina; o nº 3510 da Lotofácil; nº 293 da +Milionária; o nº 2306 da Timemania e o nº 1127 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 27 milhões. Confira as dezenas sorteadas:

45-14-49-04-03-35

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista ao sorteio ao vivo:

Veja como conferir o resultado dos outros sorteios