Equipe da ONU chega a Belém para acompanhar preparativos da COP30

Durante a recepção, representante da ONU reforçou a importância da cooperação entre governos e equipe técnica para a realização da Conferência - (crédito: Marcelo Lelis)

A equipe técnica da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) desembarcou em Belém para participar da COP30, nesta sexta-feira (10/10). O grupo foi recebido na capital paraense pela vice-governadora Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual do evento.

Composta por 25 integrantes, a equipe acompanhará a etapa final da montagem das estruturas da COP, bem como a implementação de logísticas de segurança, saúde, mobilidade e credenciamento do evento. Tradicionalmente, os técnicos da UNFCCC, chegam ao país anfitrião da Conferência um mês antes da realização do evento.

“Estamos muito felizes em recebê-los”, afirmou Hana Ghassan, após receber o grupo no Centro de Economia Criativa, local onde será realizada a Conferência em novembro. “Puderam ver que já estamos com praticamente todas as obras prontas e agora entramos na fase da implementação de tudo que já foi estudado e preparado para este evento, que sem dúvida será a melhor COP de todos os tempos”.

Os técnicos da ONU chegaram em Belém às vésperas da procissão do Círio de Nazaré, um dos maiores eventos católicos do país. A vice-governadora destacou à comitiva que as celebrações irão demonstrar o potencial da capital como palco de eventos.

“Será uma grande oportunidade para vocês verem como Belém está preparada, como as coisas funcionam — alimentação, mobilidade, segurança e sistema de saúde”, aponta. “Além de tudo isso, verão cerca de um milhão de pessoas caminhando nas ruas com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Para, ao final, entenderem que Belém está pronta para receber grandes eventos”.

Belém em obras

O Parque da Cidade, onde está localizado o Centro de Economia Criativa, foi entregue ao governo federal e à Organização das Nações Unidas (ONU) para que sejam montadas as estruturas da COP.

O governo paraense também conduziu, nos últimos dois anos, mais de 30 obras destinadas ao evento. “São mais de 30 obras que prepararam Belém para o evento. Este será o legado da COP 30 para a cidade”, destacou Olmo Xavier, diretor de Infraestrutura da Secretaria de Coordenação da COP 30 (Secop). “Da cidade que vocês viram da última vez que vieram e para agora, com as obras entregues, Belém tem uma nova cara”.

A importância da parceria entre governos e a UNFCCC na organização do evento foi reforçada pela representante da ONU, Juliet Kigundu. “A COP 30 é um evento que, se fosse apenas a ONU responsável, não aconteceria. Se fosse apenas o Pará ou o Brasil, também não aconteceria”, declara. “É o trabalho conjunto de todas as partes envolvidas que torna este evento uma realidade. Por isso estou muito feliz em ver que tudo está bem adiantado e que será um evento incrível”.