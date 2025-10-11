Salto em um ano contra insegurança alimentar

Apesar dos avanços, os percentuais de insegurança alimentar no Norte e no Nordeste são considerados críticos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Brasil registrou, em 2024, o menor nível de insegurança alimentar das últimas duas décadas, mas o quadro continua desigual entre as regiões. Dados divulgados, ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 24,2% dos domicílios brasileiros ainda convivem com algum grau de incerteza sobre o que comer — equivalente a 18,9 milhões de lares. Em 2023, a taxa era de 27,6%. A redução representa 2,2 milhões de famílias a menos em insegurança alimentar em apenas um ano.

A pesquisa, realizada pela PNAD Contínua com base na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia), indica melhora generalizada, mas com concentração dos casos mais severos no Norte (37,7%) e no Nordeste (34,8%). No Sul, o índice foi de 13,5%; no Sudeste, 19,6%; e no Centro-Oeste, 20,5%. A Região Norte apresenta taxa de insegurança alimentar grave, de 6,3% — quase quatro vezes maior do que a observada no Sul (1,7%).

Leia também: Casos confirmados de intoxicações por metanol chegam a 29 no Brasil



Entre os estados com piores índices, destacam-se Pará (44,6%), Roraima (43,6%), Amazonas (38,9%), Bahia (37,8%), Pernambuco (35,3%) e Maranhão (35,2%). Já Santa Catarina (9,4%) e Espírito Santo (13,5%) figuram entre os melhores resultados. Em números absolutos, o Nordeste reúne 7,2 milhões de domicílios com algum grau de insegurança alimentar, seguido pelo Sudeste, com 6,6 milhões.

Nas áreas rurais, o problema é mais frequente: 31,3% dos lares enfrentam algum tipo de restrição no acesso a alimentos, enquanto nas cidades o percentual é de 23,2%. Segundo o IBGE, "a redução da insegurança alimentar reflete uma combinação de fatores, entre eles o aumento da renda, o fortalecimento das políticas sociais e a estabilidade dos preços de alimentos básicos". A nota técnica do instituto ressalta que "apesar da melhora, as desigualdades regionais ainda são significativas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde há maior dependência de políticas públicas e menor dinamismo econômico".

O percentual de insegurança alimentar grave — que é quando a fome atinge também as crianças — caiu de 4,1% para 3,2%, totalizando 6,4 milhões de pessoas — o menor número desde 2004. Já a proporção de segurança alimentar plena cresceu de 72,4% para 75,8%, alcançando o melhor resultado em 12 anos.

Os dados mostram, também, que 59,9% dos lares com insegurança alimentar são chefiados por mulheres, e 54,7% têm responsáveis pardos. Entre as famílias com fome grave, 65,7% dos responsáveis têm até o ensino fundamental completo, e 66,1% vivem com renda per capita de até um salário mínimo.

Desigualdade

A desigualdade etária também aparece: 3,8% das crianças e adolescentes, de cinco a 17 anos, convivem com insegurança alimentar grave, contra 2,3% entre idosos. A vulnerabilidade é maior entre famílias numerosas e nas regiões com menor infraestrutura social e produtiva.

Segundo o IBGE, 62,6 milhões de brasileiros ainda vivem algum grau de insegurança alimentar. "A melhora é expressiva, mas ainda há um contingente relevante de famílias que enfrentam restrições, sobretudo nas regiões com menor renda média e maior dependência do autoconsumo", observa.

Em 2025, o Brasil também consolidou a saída do Mapa da Fome da FAO/ONU, ao atingir menos de 2,5% da população em risco de subnutrição. O avanço recoloca o país entre os que têm o direito humano à alimentação como política de Estado. Mas o desafio, segundo especialistas e o próprio IBGE, será manter o ritmo de redução e enfrentar as desigualdades persistentes no Norte e Nordeste, onde a fome ainda é uma realidade diária.

O ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) destacou que "o Brasil voltou a alcançar um nível histórico de segurança alimentar em dois anos, enquanto, antes, levou uma década". Ele atribuiu o avanço ao Plano Brasil Sem Fome, criado em 2023, que prevê o aumento da renda, a inclusão em programas sociais e a ampliação do acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis.

O economista Luciano Bravo, da Inteligência Comercial, avalia que "a expansão da ocupação formal, o reajuste real do salário mínimo e o arrefecimento da inflação de alimentos em 2024 ampliaram o poder de compra das famílias de menor renda, que destinam grande parte do orçamento à alimentação".

*Estagiárias sob a supervisão de Fabio Grecchi

Saiba Mais Brasil 80% dos brasileiros se preocupam com efeitos da crise climática nas crianças, diz estudo

80% dos brasileiros se preocupam com efeitos da crise climática nas crianças, diz estudo Brasil Namorado de motorista de aplicativo é preso após confessar feminicídio

Namorado de motorista de aplicativo é preso após confessar feminicídio Brasil Polícia rastreia metanol usado em bebidas vindo de postos de combustíveis

Polícia rastreia metanol usado em bebidas vindo de postos de combustíveis Brasil Oito cosméticos capilares são retirados do mercado por ordem da Anvisa



